“SORSANA BİZİ SEVMİŞ Mİ?”





Sosyolog Deniz Bağrıaçık İstanbul’u adeta bir laboratuvara çeviriyor ve yabancıyı küçümsemek ya da onu aşırı yüceltmek arasında gidip gelen Türk toplumunun fotoğrafını “bizi bize anlatan yabancıların yardımıyla” bir çerçeve içine alıyor. ‘Sorsana bizi sevmiş mi?’ de bu çabanın bir ürünü olarak raflardaki yerini aldı.

Bizlerin çocuksu beğenilme duygusunun bir soru cümlesine dönüşen kitabın adından da anlaşılacağı gibi, sosyolog Deniz Bağrıaçık İstanbul’u adeta bir laboratuvara çeviriyor ve yabancıyı küçümsemek ya da onu aşırı yüceltmek arasında gidip gelen Türk toplumunun fotoğrafını “bizi bize anlatan yabancıların yardımıyla” bir çerçeve içine alıyor.

ELLİYE YAKIN GÖRÜŞMECİ ÜÇ FARKLI KATEGORİ

Yazar, elliye yakın görüşmeciyi üç kategoride inceleyerek farklı kalış süreleri ve farklı dönemler arasındaki gözlemlerin farklılığına dikkat çekerken, yerleşik yabancı kadınların Türkiye gözlemlerini özellikle ayrı bir bölümde inceleyerek, tecrübe ettikleri farklı İstanbul’u gözler önüne seriyor.

‘Sorsana Bizi Sevmiş mi?’ yabancıların gözünden bir Türkiye analizine imkân verirken, aynı zamanda da yabancılara, tarafsız gözlemlerle merak edilen Türkiye’yi tanıma şansı sunuyor. Bu kitabın kültürler arasında diyalog, insanların birbirini anlaması ve içten bir barışın gelişmesine katkıda bulunacağını umut ediyor, önemli bilimsel araştırmalara ve farklı yazın alanlarına vesile olmasını temenni ediyorum.

İSTANBUL’UN KISA TARİHİNE BİR YOLCULUK

Afrika, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Ortadoğulu, Latin Amerikalı vatandaşlarının da yer aldığı, meslek gruplarında da çeşitlilik prensibine önem verilen kitapta, Türk toplumuna dair yapılan gözlemlerin benzerliği, laik hayata yapılan övgü, Türk toplumunun kendinde görmekte zorlanabileceği belli davranış kalıpların son derece kolay anlaşılabilir bir dille anlatılması ve bilimselliğin bir yaz rüzgarı esintisi gibi sayfalarında uçuran kitapta, İstanbul’un kısa tarihine, birbirinden farklı isimlerinin de nereden geldiklerine şahit oluyoruz.

YAZAR BU KİTAPTA BİZE NE ANLATMAK İSTİYOR?

Deniz Bağrıaçık, yabancıların fikirlerinden ilk kez yola çıkarak yazılan bir kitaba imzasına atarken temennisini şu şekilde dile getiriyor:

Yıl 2016; heyecanla bavullarını alıp gelen yabancılardan ziyade, biraz hayal kırıklığı, biraz hüzünle çok sevdikleri yaşamlarından vazgeçmeyi düşünen yerleşik yabancıları görüyorum. İstanbul’un turistlerle dolup taşan semtleri artık sakin. Galata Kulesi’nin etrafında uzun kuyruklar yok. Terör saldırıları ne yazık ki İstanbul’un büyülü havasını bozmuş durumda. Yalnız İstanbul’un özelinde de değil, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da da hayatlar terör saldırılarıyla bölünüyor bugün. Gündelik hayatımızda keyif kalmadı. Ancak kitabı okuyanlar fark edeceklerdir ki, insanlar bir yeri “ev” olarak benimsediklerinde, orada yaşayanların dertlerini anladıklarında, kimi zaman var olan “üstten bakış” ya da “yargılama” halleri kayboluyor. Sevgi ve anlayış tüm çözümsüzlüklerin üstesinden geliyor. Bu duygular ışığında, dünyanın sorunlarına çözüm bulunabileceğine ilişkin nahif inancı hissetmeden edemiyorsunuz. Başka kültürlere tarafsız bir bakış açısı diyalog kapılarını kolaylıkla aralıyor.

‘Sorsana Bizi Sevmiş mi? yabancıların gözünden bir Türkiye analizine imkân verirken, aynı zamanda da yabancılara, tarafsız gözlemlerle merak edilen Türkiye’yi tanıma şansı sunuyor. Bu kitabın kültürler arasında diyalog, insanların birbirini anlaması ve içten bir barışın gelişmesine katkıda bulunacağını umut ediyor, önemli bilimsel araştırmalara ve farklı yazın alanlarına vesile olmasını temenni ediyorum.

