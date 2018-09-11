SONBAHARIN VAZGEÇİLMEZİ: EKOSE





Bize okul yıllarımızı anımsatan ekose, sonbaharın öne çıkan trendlerinden biri.

Sonbahar gelince akla ilk gelen detaylardan biri olan ekose bu sezon da iddiasını koruyor. Moda haftaları boyunca podyumlarda rüştünü ispatlayan bu özel desen, gardıropların vazgeçilmezi olmak için gün sayıyor. Balenciaga’da etek ve çizmelerde, Versace’de epey renkli ceket ve etek takımında, Stella McCartney’de çabasız sokak stiline gönderme yapan paltoda, Dries Van Noten’de hayli şık bir takımda, House of Holland’da ise daha eklektik haliyle karşımıza çıkan ekose; tahtını elden bırakmamak için kararlı görünüyor.



