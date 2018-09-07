



Dolce& Gabbana

Sonbahar& Kış podyumlarında ünlü modaevleri başrolü logolara verdi.

Markalara olan sadakatini belli etmek artık çok zor değil. Zira dev modaevleri bu sezon belde, ayaklarda ya da göğüs kısmında logolarına yer vererek, işini biraz daha kolaylaştırdılar. Birkaç sezondur trend olan bu logo trendini en iyi yansıtanlar arasında Dolce& Gabbana, Versace ve Fendi yer alıyor. Lüksün sınırlarını zorlamak için Fendi’nin seni soğuk günlerde sımsıcak tutacak kazağına ya da Prada’nın şapkayla tamamladığı uzun kazağına yatırım yapabilirsin. Aksesuar olarak da Tod’s’un metal harflerle kendi logosunun yazılı olduğu çantaya ve Louis Vuitton’ın yenilikçi bir yorum kattığı logolu çantasına bir göz at.

Fendi

Versace

Tod’s

Louis Vuitton



