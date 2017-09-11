SONBAHARDA BEDENİNDE OLAN 7 ŞEY

Değişen sadece havalar değil. Vücudun da sonbaharda ilginç değişimler yaşayabiliyor.

Günler kısalıyor. Güneş daha geç doğuyor, daha erken batıyor. Yapraklar sararıyor. Havalar soğuyor. Yediklerimiz, giydiklerimiz, kısacası her şey değişiyor. Tüm bunlar, mevsimin sonbahara döndüğünün göstergeleri. Peki ya bizler? Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sende neler değişiyor? Dilersen birkaçından bahsedelim…