SONBAHARA UYGUN SAÇ RENKLERİ





Sonbaharda yeni bir saç rengi istiyorsan, kuaföre koşmadan önce bize kulak ver!

Yenilik her zaman heyecan verici olsa da, yanlış bir renk seçimi hayal kırıklığı yaşamana neden olabilir. Saç renginin cildinle uyumlu olması, daha enerjik ve sağlıklı görünmeni sağlar. MOS Kuaförler Genel Müdürü ve Saç Artisti Doğan Çelik, kuaförden mutlu ayrılman için cilt alt tonuna uygun bir renk seçmeni öneriyor.

Cilt alt tonunu bulmanın en kolay yolu ise kolundaki damarlara bakmak…

DAMARLARIN MAVİYSE

Soğuk bir cilt alt tonuna sahipsin. Bu da cildindeki pigmentlerin pembe alt tonlu olduğu anlamına geliyor. Küllü sarı ve kumral, buzlu kahve ve soğuk kestane tonlarını ya da bordo veya mor alt tonlu kırmızıları tercih et.

DAMARLARIN YEŞİLSE

Sıcak bir cilt alt tonuna sahipsin. Alt tonunla uyumlu olan bal, altın gibi sarı tonlarını; sıcak kahve ve kızıl kestane gibi daha koyu renkleri veya bakır kızıl tonlarını tercih edebilirsin.

