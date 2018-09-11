SONBAHARA ÖZEL BESLENME TÜYOLARI

Yaz aylarını geride bıraktığımız bugünlerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve vücudun kışa hazırlanması hastalıklara karşı korunmada oldukça önemli. Uzmanlar, mevsim geçiş döneminde öğünlerde her sebzeye mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir; kabak, lahana, bal kabağı, pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar ve pazı sezonu yaklaşırken, vücudumuz da sonbahar mevsimiyle birlikte kışa hazırlık dönemine geçtiğini söylüyor.
Sıcak havaları yavaş yavaş geride bırakırken birbirinden renkli ve lezzetli meyvelere de veda ediliyor. Sonbaharın hastalıklar nedeniyle zaman zaman sıkıntılı geçebildiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bir de üzerine yazın tüketilen meyve ve tatlı gibi besinler eklenince yaz kiloları da tuzu biberi oluyor. Geçiş mevsiminde kilo kaybederken bağışıklık sistemi de güçlü tutulmalı” açıklamasında bulundu.
Kilo kontrolü için meyve ve kuruyemiş dikkatli tüketilmeli
Sonbahar gibi mevsim geçişlerinde evde daha fazla vakit geçirildiği için kuruyemiş ve meyve gibi yiyeceklerin tüketiminin abartılabildiğini söyleyen Özdemir, “Bu da yine aynı şekilde kilo kısır döngüsüne sebep olan başka bir etken. Özellikle meyve porsiyonu kilo açısından riskli olduğu için günde 1 avuç kadar meyve ara öğün olarak tüketilebilir. Kuruyemiş tüketimine de dikkat edilmeli ancak ceviz, badem ve yer fıstığı tüketilmesi uzun süre tok hissetmeyi sağlar” dedi.
Mevsimin gözdeleri
Eylül
Üzüm ve fındık
Ekim
Turp ve havuç
Kasım
Pazı ve Ispanak
SONBAHAR ÇORBASI
Malzemeler
- 500 gr bal kabağı
- 1 adet orta boy patates
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 2 adet büyük boy soğan
- 1/2 adet havuç
- 2-3 adet kereviz sapı
- 1 yumurta beyazı
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil
- 1 litre su
- 1/2 bardak süt
- 10-12 yaprak pazı
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 5 adet dövüşmüş ceviz
- 5 adet dövülmüş fındık
- 1 yemek kaşığı pul biber
- Karabiber
Yapılışı
- Tüm malzemeleri 2 çorba kaşığı zeytinyağında sotele ve kaynayan suya at.
- Yumurta akı, süt, dövülmüş ceviz ve fındığı başka bir kapta çırp.
- Hazırladığınız karışımı kaynayan sebzelerin içine dök.
- Yeterince kaynayan karışımı soğuttuktan sonra blender’dan geçir.
- Çorbayı biraz dinlenmesi için kenara al.
- Pul biber ve zerdeçal ekleyerek servis edebilirsin.