SONBAHARA ÖZEL BESLENME TÜYOLARI





Yaz aylarını geride bıraktığımız bugünlerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve vücudun kışa hazırlanması hastalıklara karşı korunmada oldukça önemli. Uzmanlar, mevsim geçiş döneminde öğünlerde her sebzeye mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir; kabak, lahana, bal kabağı, pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar ve pazı sezonu yaklaşırken, vücudumuz da sonbahar mevsimiyle birlikte kışa hazırlık dönemine geçtiğini söylüyor.

Sıcak havaları yavaş yavaş geride bırakırken birbirinden renkli ve lezzetli meyvelere de veda ediliyor. Sonbaharın hastalıklar nedeniyle zaman zaman sıkıntılı geçebildiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bir de üzerine yazın tüketilen meyve ve tatlı gibi besinler eklenince yaz kiloları da tuzu biberi oluyor. Geçiş mevsiminde kilo kaybederken bağışıklık sistemi de güçlü tutulmalı” açıklamasında bulundu.

Kilo kontrolü için meyve ve kuruyemiş dikkatli tüketilmeli

Sonbahar gibi mevsim geçişlerinde evde daha fazla vakit geçirildiği için kuruyemiş ve meyve gibi yiyeceklerin tüketiminin abartılabildiğini söyleyen Özdemir, “Bu da yine aynı şekilde kilo kısır döngüsüne sebep olan başka bir etken. Özellikle meyve porsiyonu kilo açısından riskli olduğu için günde 1 avuç kadar meyve ara öğün olarak tüketilebilir. Kuruyemiş tüketimine de dikkat edilmeli ancak ceviz, badem ve yer fıstığı tüketilmesi uzun süre tok hissetmeyi sağlar” dedi.

Mevsimin gözdeleri

Eylül

Üzüm ve fındık

Ekim

Turp ve havuç

Kasım

Pazı ve Ispanak

SONBAHAR ÇORBASI

Malzemeler

500 gr bal kabağı

1 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 adet büyük boy soğan

1/2 adet havuç

2-3 adet kereviz sapı

1 yumurta beyazı

1 tatlı kaşığı taze zencefil

1 litre su

1/2 bardak süt

10-12 yaprak pazı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

5 adet dövüşmüş ceviz

5 adet dövülmüş fındık

1 yemek kaşığı pul biber

Karabiber

Yapılışı