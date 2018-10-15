SONBAHAR GÜZELLİĞİ İÇİN BAKIM ÖNERİLERİ





Sonbahar ayları çoğu kişi için hüzün, kasvet ve eğlenceli bir yazın ardından gelen durgunluğu çağrıştırıyor. Enerjini düşürme! Güzellik rutininde yapacağın küçük değişiklikler ruh halin üzerinde büyük etkiler yaratabilir.

Sıcak yaz ayları yerini sonbahar esintilerine bırakıp güneş çok uzaklarda kalmış bir anıya dönüştüğünde, bizim ruh halimiz de genelde karanlık bir hal alıyor. Gün ışığı azalıp havalar soğuduğunda çoğumuz yorgun, aç, uykusuz hatta depresif hissetmeye başlıyoruz. Neyse ki bu mevsimsel geçişi kolaylaştırmak için tropikal bir adaya göç etmekten daha kolay ve ucuz yöntemler var.

Kuru vücut fırçalama ne işe yarıyor?

Öncelikle, kalın kazaklar altında saklama şansın doğduğu için kolaya kaçarak cildini ihmal etmemelisin. Muhtemelen cildini sıcak yaz aylarında güneşten korumak için gereken özeni gösterdin. Fakat cildinin sonbaharda da sıkı bir bakım rutinine ihtiyaç duyduğunu hatırlamakta fayda var.

Cildini fırçalamak ölü hücrelerden kurtularak sıkılaşmanı sağlayacağı gibi, keyfin ve enerji seviyen üzerinde de olumlu bir etki yaratır. Vücudunu dairesel hareketler eşliğinde kalbine doğru fırçalamak kan dolaşımını hızlandırmanın yanı sıra toksinlerin atılmasını da sağlar. The Body Shop, Kaktüs Vücut Fırçası (69,90 TL) uzunluğu sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

Aromaterapik yağlar kullan

Cildini ölü hücrelerden arındırdıktan sonra, duyularınıza hitap eden bir vücut yağıyla masaj yapmak da rahatlamanıza yardımcı olur. L’Occitane Aromachologie Relaxing Massage Oil (209,99 TL), cildi besleyip yumuşatırken, aynı zamanda duyuları da harekete geçiriyor. Daha dinç hissetmek içinse, nabız noktalarına aromaterapi yağları uygulayabilirsin. Limon ve portakal özü içeren yağlar daha pozitif ve canlı hissetmeni sağlar.

Kış yaşlaştıkça, ışıldayan bronz tenimiz yok olmaya ve rengârenk giysilerimizin yerini koyu renkli yün kazaklar almaya başlar. Bronz tenin verdiği özgüveni soğuk havalarda da hissetmek istiyorsanız, nemlendirici etkili bir otobronzan kullanabilirsin. Paraben içermeyen Avène Autobronzant Hydratant (100 ml, 54 TL) hassas ciltler için doğal bir bronzluk sağlıyor.

Kırmızı ruj etkisi

Makyaj da modunu değiştirme konusunda önemli bir rol oynayabilir. Yaz ayları sona erdiğinde, makyajımıza genellikle metalik ve vişneçürüğü gibi daha koyu tonlar hükmetmeye başlar. Mevsim değişimiyle beraber koyu bir makyaja yönelmek yerine, açık renkler kullanarak görünümünü ve ruh halini aydınlık tutmanızı öneriyoruz. Dolce&Gabbana Gold Sand Perfect Mono Far (151 TL) gözlerine ışıltı vererek daha zinde görünmeni sağlar.

Muhtemelen kıpkırmızı bir rujun yarattığı enerji değişimi ve çekicilikle başka hiçbir güzellik ürünü yarışamaz. Kırmızı, kahkaha ve eğlenceyi çağrıştıran, özel günlerle bağdaştırdığımız bir renktir. Givenchy Rouge Interdit Marbré No.28 Rouge Révèlateur (255 TL) ile etkileyici bir görünüm yakalaman çok kolay olacak.

Sonbaharda saç bakımı

Söz konusu saçlarımız olduğunda ise soğuk havalar donuk, cansız ve kuru bir görüntüye yol açıyor. Güzel ve sağlıklı saçlara sahip olduğumuzda kendimizi daha iyi hissettiğimiz artık kanıtlanmış olduğundan, saçına iyi bakmanda fayda var.

Haftada bir kere Kérastase Masque Fondamental Riche (100 ml, 190 TL) gibi yoğun bir maske kullanarak sönük saçları canlandırabilirsin.

Bakımlı tırnaklara sahip olmanın yolları

Kışın en karanlık ve soğuk günlerine geldiğimizde ise, evde bir güzellik seansı düzenleyerek kendini şımartmak iyi bir fikir olabilir. Kendinize manikür veya pedikür yapmak için biraz zaman ayır.

Dior’un sonbahar koleksiyonunda yer alan barut grisi Dior Vernis 703 Trigger (196 TL) veya sarı tonlardaki Dior Vernis 411 Sulphurous (196 TL) ojelerle mevsimin renklerini yansıtabilirsin. Bunu yapmaya üşeniyorsan, kendini evden dışarı atıp daha profesyonel ellere de teslim edebilirsin. Güzel bir masaj, cilt bakımı veya refleksoloji seansına kim itiraz edebilir ki?



