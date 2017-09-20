SON DÖNEMİN EN SARSICI ROMANI: CELLAT





Soyadım Mutluluk, Askı Bize Yanlış Öğrettiler ve İlişkini Kurtar kişisel gelişim kitaplarının yazarı ünlü Aşk Psikoloğu Işıl Evrim AKGÜN; “CELLAT’’ isimli romanı ile okuyucularla bu kez bambaşka bir tarzda buluşuyor.

Büyük bir aşkın ardından yaşanan tüm duygusal değişimleri en etkili şekilde gözler önüne seren ‘CELLAT’ içinden çıkılamayacak sanılan tarifsiz bir acının buğulu yolculuğunda geçen sancılı süreci anlatıyor.

‘’ BEN BUNDAN 5 SENE ÖNCE ÖLDÜM. ASLA ÖYLE KOLAY BİR ÖLÜM OLMADI BENİMKİSİ. KAN KUSARAK ACILAR İÇİNDE YAVAŞ YAVAŞ CAN VERDİM. FERYADIMI DUYUP YARDIMIMA KOŞAN KİMSELERİM OLMADI. BEN DE BABAM ÜZÜLMESİN DİYE YAŞIYORMUŞ GİBİ DAVRANDIM’ cümleleri ile başlayan roman, aşk acısının nasıl yenilebileceğinin de ip uçlarını veriyor.

Roman kahramanı Elsa’ nın kendini yaşayan bir ölü olarak gördüğü ve hayattan hiçbir tat alamadığı sırada tedavi için kapısını çaldığı Marta’ nın da kendi yaşamını sorgulamasının müthiş bir ustalıkla anlatıldığı, sürükleyici ve her anını soluksuz okuyacağınız ‘’CELLAT’’ ile bitmiş bir aşkın her evresini yaşamaya hazır mısın?

Peki ya Elsa’ nın rüyalarındaki o gizemli kadın? Elsa hayalperest bir yalancı mı yoksa spiritüel bir telepatik mi? Aşk Psikoloğu’ nun gerçek hikayelerle süslediği, herkesi derinden etkileyecek bu spiritüel yolculukta sayfaların nasıl akıp gittiğini, yaralarını nasıl sardığını anlamayacaksın bile…

Işıl Evrim Akgün hakkında:

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan yazar, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde önce bilimsel hazırlık görmüş ardından Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Eş zamanlı olarak Konservatuar eğitimini de tamamlayan Işıl Evrim Akgün alanında önde gelen isimlerden Liderlik, Metin yazarlığı, İleri İletişim ve Mentorluk, Bedenin Bilgeliği, Nefes Teknikleri, Angel therapy ve Reiki eğitimi almıştır. Kendisi ilişki terapisti ve Holoterapi eğitmenidir. Soyadım Mutluluk, Aşkı Bize Yanlış Öğrettiler ve İlişkini Kurtar kitaplarının yazarı olan Işıl Evrim Akgün, birçok kurumsal firmaya da danışmanlık yapmaktadır.

