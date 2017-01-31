SOMON BALIĞI YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR





İçerdiği Omega 3 yağ asitleri ile kalp hastalıkları başta olmak üzere çok sayıda hastalığı önleyen Somon balığı, DNA’sındaki içerik ile artık yaşlanmaya karşı en iyi ve doğal koruyucu olarak kabul edildi. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Ataönder; “Omega 3 kaynağı Somon balığının süt ve DNA’sını artık güzelleşmek için kullanıyoruz” diyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar yaşlanma etkisiyle oluşan değişikliklerin temel nedenlerinin ciltte azalan proteinler ve nem olduğunu ortaya çıkardı. Ciltte eksilen proteinleri tamamlayabilen en iyi kaynağın ise insan DNA’sına benzerliği nedeniyle somon balığı DNA’sı olduğu kanıtlandı. Somon DNA’sının ciltteki yaşlanmaya bağlı lekelere, sarkmalara ve kırışıklıklara karşı en etkili yöntem olduğunu kaydeden Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Somon DNA’sı içerdiği Omega 3 yağ asitleri ve protein ile cilt yenilenmesi, tazelenmesi ve anti-aging etkisi yapıyor. Böylece pürüzsüz ve aydınlık bir görünüme kavuşarak genç ve kaliteli bir cilt yapısı meydana getiriyor” diyor.

Önleyici ve koruyucu bir yöntem

Somon DNA’nın yaşlanmaya karşı koruyucu bir yöntem olduğunun altını çizen Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Bu yöntemi kırışıklıklar olmadan önce yaptırmak gerekiyor. Cildi yaşlanmaya karşı güçlendirdiği için esneklik, nem ve sıkılığını oranlayarak ilerleyen yaşlarda meydana gelecek kırışıklık ya da sarkmaları önlemiş oluyor” şeklinde uyarıda bulunuyor.

Çatlaklar ve sarkmalarda çok etkili

Dr. Mustafa Kemal Ataönder, Somon DNA’nın yalnızca yüz bölgesinde değil, yaşlanma ve cilt problemi yaşanan diğer bölgelerde de etkili olduğuna dikkat çekerek, bölgeleri şu şekilde sıralıyor:

*Boyun

*Dekolte

*El

*Dudak bölgeleri,

*Göz çevresi,

*Hamilelik sonrası oluşan çatlaklar,

*Akne skarları,

*İç kol

*Dizde görülen sarkma tedavileri

*Gözaltı torbalarının

Somon DNA’sından nasıl faydalanılır?

Tedavinin iki aşamalı olduğunu belirten Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Geliştirilmiş bu tedavi yönteminin ilk aşamasında 15 gün arayla çok yoğun bir nemlendirme işlemi yapılır. İkinci aşamada ise somon balığı spermlerinden elde edilen DNA molekülleri, cilde enjekte edilir. Yeterli ve optimal nemlendirme elde edilmesi için beşinci haftada, yine nemlendirme işlemi uygulanır” diyerek uygulamayı anlatıyor.

