SOLARYUM ZARARLI MI DEĞİL Mİ?





“Ne kadar sağlıksız olduğunu öğrenene kadar, yıllarca solaryuma girdim. Kalıcı zararlar gördüm mü?”

Geçmişe takılıp kalmanın anlamı yok. Ama madem sordun söyleyelim, evet cildine zarar verdin. Yale Üniversitesi araştırmacılarına göre, insanlar için icat edilmiş bu mikrodalga fırınlara 10 seanstan fazla giren kişilerin melanoma yakalanma ihtimali, solaryum salonuna ayak basmamış kişilere göre yüzde 34 daha fazla.

BMJ dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, solaryum makinesine her yıl yaptığınız fazladan bir ziyaret, melanom riskinizi yüzde 1,8 artırıyor. Aynı çalışma, solaryuma 35 yaşından önce girmeye başlayan kişilerin melanoma yakalanma riskinin, hiç girmeyenlere göre yüzde 59 daha fazla olduğunu da söylüyor. Bir diğer problem de yoğunluk: New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dermatolog Dr. Darrell Rigel’a göre, solaryum cihazlarının yaydığı ultraviyole radyasyon, güneş ışınlarından alınana kıyasla 10 ila 15 kat daha fazla. Bunları öğrendiğinize göre, kırmızı alarm veren cildiniz için üst düzey önlemler almanız gerekiyor.

Dışarıya çıkarken güneş koruyucu kullanmalı, sonradan çıkan benleri kontrol ettirmek için dermatoloğa görünmelisin. Senin göremediğin yerleri belli aralıklarla kontrol etmesi için eşinden dostundan yardım al.

