SOĞUK MU SICAK MI?





Buz torbası veya sıcacık bir banyo… Egzersiz ağrılarına hangisi iyi gelir? Yaptığın antrenmana uygun ısı terapisini seç.

SICAK BANYO

Yeni bir çalışma, bildiklerimizi tersine çeviriyor: Buna göre, uzun bir dayanıklılık antrenmanından sonra soğuk bir duş almak yerine rahatlatıcı sıcak bir banyo yapmak, yorgun kaslarını daha çabuk iyileştiriyor. Teoriye göre ısı sayesinde, kaslar iyileşme sürecinde yakıt olarak vücuttaki karbonhidratı kullanıyor. Bu da iyileşme sürecini hızlandırıyor.

ISITICI PED (ISI BANDI)

Kas ağrısının bir numaralı ilacı. Sıcak ped, uyguladığın bölgedeki kan dolaşımını arttırarak egzersiz esnası ve sonrasında ağrıyan kaslarını buzdan daha iyi rahatlatır. Bir kerede 15-30 dakika arası kullan.

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BUZ TORBASI

Egzersiz sonrası zonklama veya küçük sakatlıklarda buz torbası uygulamak şişliği hafifletir ve ağrıyı uyuşturur. Özellikle eklem, diz, kalça veya bilek bölgelerinde çok etkilidir. Antrenman bittikten sonra 30 dakika içinde, 15 dakika boyunca uygula.

BUZ DOLU KÜVET

Sprint veya CrossFit gibi yoğun egzersizlerden sonra gerçek bir şoka ihtiyacın olabilir. Buzla karşılaştığında, organları sıcak tutmak için kan akışı vücudun ortalarına doğru ilerler. Dışarı çıktığında ise kan müthiş bir hızda tekrar geri giderek iyileşme sürecini hızlandırır. Üçer dakikalık “şok”lar şeklinde, toplam 15 dakika boyunca kalmaya çalış. Küvetin yoksa, suyun en soğuk ayarında duşa girmeyi deneyebilirsin.

İllüstrasyonlar: Patrick Welsh



