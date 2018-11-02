SOĞUK HAVALAR MİGRENİ TETİKLİYOR MU?





Migreni tetikleyen durumları öğrenmeye ne dersin?

Pek çok migren hastası hava değişimine karşı duyarlıdır. Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk , “Aşırı soğuk ya da sıcak hava, yüksek nem oranı, fazla kuru hava, parlak güneş ışığı, rüzgar ve fırtına, hava basıncı değişiklik migreni olanlarda duyarlılık yaratabiliyor” diyor.

Migreni hangi faktörlerin tetiklediği nasıl anlaşılır

Hava durumu değişikliklerinin tam olarak hangi mekanizmayla migren tipi ağrılarını tetikledikleri tam olarak bilinmiyor. Ancak, beyindeki kimyasal dengeyi etkilediği düşünülüyor. Özellikle soğuk havayla tetiklenen baş ağrıları sinüs problemleri olarak yorumlanabiliyor. Bazen de diğer kolaylaştırıcı faktörler bilinmediği için soğuk ya da sıcak hava sorumlu tutulabiliyor. Bu nedenle migren teşhisinin netleştirilmiş olması ve diğer ağrı kolaylaştırıcı faktörlerin de bilinmesi ağrıdan korunmada büyük önem taşıyor.

Migren krizlerinin şiddetini azaltmanın yolları

Migren hastaları mutlaka baş ağrısı günlüğü tutmalı. Bu günlükte her ağrı atağının ne zaman olduğunun ve ne kadar sürdüğünün, varsa iklimle ilgili bir tetikleyici olup olmadığının da belirtilmesi gerekiyor. Buna göre, örneğin soğuk ve rüzgarlı havalarda migreni tetiklenen kişilere evde kalmaları, saçlarını ıslak bırakmamaları, böyle günlerde daha erken dönemde ilaç almaları, beslenme, bol sıvı alımı ve stres kontrolü açısından daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Bu önlemlerle migren krizlerinin şiddeti azaltılabiliyor.