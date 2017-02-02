SOĞUK HAVA YÜZÜNDEN YÜZ FELCİ OLMAYIN





Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu ÖRMECİ, soğuk havalara karşı uyarıyor. “Soğuk ve rüzgarlı günlerin şiddetini arttırdığı bugünlerde yüz felcine karşı basit yöntemler ile önlem alınabilir.”

Soğuk havalar pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor. Bunlardan birisi de yüz felci! Özellikle ıslak saç ve yüz ile rüzgarlı havada dışarı çıkmak yüz felcine neden olabilir diyen Doç. Dr. Burcu ÖRMECİ, havaların soğuması ile beraber en çok rastlanan yüz felci vakalarının, araba camının açık bırakılması, motosiklet kullananların korumasız bir şekilde rüzgara maruz kalması, ıslak yüz ile dışarı çıkılması ve gün içinde yüzün kısa süre içinde sıcak ve soğuk hava değişimine maruz kalmasından kaynaklandığının bilgisini veriyor.

Çok soğuk havalarda seçeceğiniz şapka, bere ve atkıların görsel zevke göre süs olarak takılmasının yapılan en büyük hatalardan olduğunu belirten Örmeci, kaşkol ve berelerini süs olarak değil koruyucu olarak tak diyor ve önemli uyarılarda bulunuyor;

-Soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarıya çıkarken bir atkı, şapka veya örtü yardımıyla yüz, başın ve kulak çevresinin korunduğundan emin ol. Atkını boyun kısmını, kulakları kapatacak şekilde sar, berelerini de kaş hizasına kadar indir ama en önemli nokta tüm bu önlemleri terlemeyecek kadar yap. Çünkü terleme soğuktan daha zararlı.

– Özellikle toplu taşıma gibi kapalı alanlarda, özellikle araçtan indikten sonra ani soğu maruz kalınabileceğinden terlememek çok önemlidir. Üşenmeden atkı ve berelerin çıkarılıp, araçtan inmeden hemen önce, tekrar soğuk havaya çıkılacağı zaman takılması gerekir.

-Özellikle yüz ıslakken soğuk ve rüzgarlı havaya çıkma.

-Kartopu oynarken yüzünü koru ve uzun süre bu oyunu devam ettirme. Kısa süre içerisinde kendini sıcak bir ortama al, iyice kurulan.

-Otomobil kullanırken camları uzun süre açma. Havalandırmayı araç dururken yap.

Hastalarda tek taraflı gözü tam kapatamama ve gözde yaşarma, kulak arkasında ağrı, ağız köşesinde kayma ve sıvı bir şeyi içerken ve konuşurken ağzı toparlayamama ve tükürük veya sıvıların ağız köşesinden akması yüz felcinin belirtileri arasındadır. Bu belirtileri yaşıyorsan mutlaka uzmanına danış. Ancak unutulmamalıdır ki yüz felci sadece soğuk ve rüzgarlı havalar nedeni ile oluşmaz. Üst solunum yolu enfeksiyonları veya aşırı stres ve uykusuzluk sonrasında veya hiçbir neden bulunamazken de olabilir. Yukarıda belirtilen yüz felci işaretlerini fark ettiğinizde en geç 2 gün içinde nöroloji doktoruna danışmanı tavsiye ederiz.

