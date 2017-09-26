SOĞUK ÇAYIN İNCELİKLERİ





Biraz serinlemek istediğin zaman, kendi soğuk çayını kendin hazırlamak istemez misin? O zaman tariflerimizi hemen demle!

Derleyen: Irmak Yaşar



SİYAH ÇAY

Soğuk çayların geneli Karadeniz’den gelenlerin yanı sıra Hindistan, Arjantin, Sri Lanka ya da Çin’den gelen çaylarla hazırlanır. Restoranlar sıcak veya soğuk olarak da servis edilebildiği için siyah çaya daha çok yer verir.

Dene: Buzlu bir Darjeeling çayı hafif ve tazeleyicidir. Earl Grey’e aromasını veren bergamot ise ferahlatır. Sadece demleyip soğut, buz ekle ve yudumla.

Servis et: Darjeeling ve Earl Grey çayları başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Diğer çay çeşitleri ise limon dilimi ya da dilimlenmiş şeftali veya kayısıyla iyi gider.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay sadece bardakta iç açıcı ve taze görünmekle kalmaz. Soğuk servis edildiğinde ekstra tazeleyici bir lezzete bürünür.

Dene: Sencha çayı daha bitkisel bir tada sahiptir. Biraz daha tatlımsı bir şey arıyorsan Gyokuro çayını (Chado’da bulabilirsin) dene.

Servis et: Salatalığın aroması çayın benzer notalarıyla güzel örtüşür. Dilersen onun yerine dilimlenmiş limon ya da portakal da (sitrik asit antioksidan emilimi arttırır) ekleyebilirsin.

BİTKİ VE MEYVE ÇAYLARI

Bunlar gerçek çay sayılmasa da kafeinsiz lezzetleri tercih edenler için ideal.

Dene: Hibiskus, eklendiği çaylara kırmızı bir ışıltı ve hafif ekşimsi bir tat verir. Limon otu ise ekşi, asitli bir tada sahiptir. Ferahlatıcı etkisinden daha çok yararlanmak için meyve çayına doğal maden suyu ekle.

Servis et: Demlediğin çay hibiskus içeriyorsa, kan portakalı ya da taze nane ile süsleyebilirsin. Eğer maden suyu ile deneyeceksen içine orman meyveleri atabilirsin.

DEMLEMEK İÇİN

Soğuk çayları usulüne uygun olarak demlersen aromasını kaybetmez ve buruk ya da sert bir tat almazsın. Nasıl mı? 2 litre suya 10 gram (yaklaşık 2 tatlı kaşığı) çay koy ve beş saat buzdolabında beklet. Ardından süzerek kullan. Eğer bu kadar beklemek istemiyorsan çayını sıcak olarak demle: 1 litre suya 10 gram (ya da 2 tatlı kaşığı) çay ekle. Demlendikten sonra seyreltmek için üzerine 1 litre soğuk su ilave edip buzdolabında beklet. Buzla servis et.

TATLANDIRMAK İÇİN

Şeker ya da bal buzlu çayın içinde erimez. Eğer soğuk demleme yapacaksan en iyi opsiyon içine şurup eklemek olur. Doğallıktan yanaysan bal kullan: Sıcak çayını anlattığımız yöntemle hazırla, demlendikten sonra içine dilediğin kadar bal ekle. Bal, çayına hoş bir tatlılık verecek. Ardından soğuk su ilave edip buzdolabında soğumaya bırak.

Kaynak: Çay ithalatçısı ve InPursuitOfTea.com’un kurucusu Sebastian Beckwith; çay ithalatçısı ve çay hakkında 14 kitabın yazarı, Kentucky’deki Elmwood Inn Fine Teas dükkânının sahibi Bruce Richardson; restoran, otel ve diğer işletmeler için çay danışmanlığı yapan Angela Pryce; Uluslararası Çay Uzmanları Derneği Direktörü Chas Kroll

