SOĞUK ALGINLIĞINDAN KURTUL





Egzersiz yapmana, sağlıklı beslenme ve doktorunun verdiği ilaçları da kullanmana rağmen soğuk algınlığından halen kurtulamıyorsun. Peki ne yapman gerekiyor?

Uzamış soğuk algınlığı belirtileri sadece viral hastalıklara bağlı gelişmez. Dönem itibariyle mevsim geçişinde bulunduğumuz için alerjik bünyeli kişilerde burun akıntısı, burun ucunda kaşıntı, hapşırık, gözlerde yaşarma-kızarıklık, boğazda tüy kaçmış gibi his veren tahriş, öksürük, hırıltı, nefes darlığı ve kronik yorgunluk gibi belirtiler görülebilir. Düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmanı sağlar. Ancak egzersiz yaparken ısınan kasları egzersiz sonrasında hızla soğuğa maruz bırakırsan hem kolay hastalanabilir hem de iyileşme sürecinin uzamasına sebep olabilirsin.

Bunun dışında; çinko, demir, C ve D vitamini eksikliği bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasına neden olabilir. İlgili sağlık kurumuna giderek bir eksiklik var mı öğrenmeni ve gerekirse destek almanı öneririm. Seni hastalıklara karşı koruyan ve hastalandığında mikroorganizmalarla savaşan bağışıklık sistemi hücrelerini hedef alan HIV virüsü gibi bazı viral hastalıklar da bağışıklık sistemi yetersizliği yapabilir. Kazanılmış veya doğuştan olan yetersizlik nedenlerini araştırmak için profesyonel yardım alabilirsin.

Stres yükü fazlalığı, yoğun ve hareketli yaşamın da iyileşme sürecinin gecikmesine neden olabileceğini unutma.

Dr. Aytaç Karadağ, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

