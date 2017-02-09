SMOOTHIE’NİN İÇİNE KOYMAMAN GEREKEN 6 BESİN





Pek çok smoothie tarifi var, evde yapabileceğin. Hem sağlıklı hem besin değeri yüksek hem de lezzetli smoothie’lerin içine koyacakların olduğu gibi koymaman gerekenler de var tabii. Beslenme uzmanları, hazırlayacağın tarifte “Olmamalı!” dediği 6 besini bizlerle paylaşıyor. İşte onlar…

1- DONMUŞ YOĞURT:

Tabii ki dondurma da! Blender’dan geçireceğin dondurmayla milkshake yaparsın zaten, smoothie değil. Birkaç kalori daha az olsa da donmuş yoğurttan da kaçınman gerek. İçinde çok şeker var ve sana bir besin katkısı olmaz.

2- TATLANDIRICI:

Smoothie’nde meyve varsa tatlandırıcı kullanmana gerek yok. Ne beyaz ya da kahverengi şeker ne agave şurubu ne de bal. Meyveden yeterince tatlılık alacaksın zaten.

3- MEYVELİ YOĞURT:

Yapılan araştırmalara göre erkekler günlük olarak 37.5 gram, kadınlarsa 25 gramın altında şeker tüketmeli. Bazı meyveli yoğurtlar, bir kutuda yaklaşık 26 gram şeker barındırıyor. Bu, günlük olarak bir kadın için neredeyse önerilen miktarda. O yüzden smoothie’lere bu tip meyveli yoğurtlardan eklemen, fazladan şeker almana neden olacak. Yapma.

4- MEYVE SUYU

Smoothie’nize meyve suyu ilave etmenin de beslenmenize bir katkısı yok. Meyve suları yeterince şeker ve kalori deposuyla dolu. Eğer ille meyve suyu eklemek istiyorsan konsantre meyve sularından kaçın. Gerçek meyve sularından yararlanabilirsin. Mesela armut, elma, dut, frenk üzümü, çilek gibi meyveler olabilir.





5- PROTEİN TOZU:

Pek çok diyetisyen, protein için başka önerilerde bulunuyor. Protein için yoğurt, tofu veya fındık yağı gibi… Eğer protein tozu istiyorsan, içinde çok fazla şeker olmayan bir ürün seçmen gerek. Smoothie’ne maksimum 20 ya da 30 gram protein eklemelisin.

6-KURU MEYVE:



Çünkü kuru meyve, taze meyve kadar yoğun bir tatta olmadığı için her defasında daha fazla yeme ihtiyacı duyacaksın, seni yeterince tatmin etmeyecek. Hem bazı kuru meyvelerde şeker de bulunuyor. Alacağın günlük şeker oranına göre bu, smoothie’n için fazla olabilir.



