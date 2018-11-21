SMOOTHIE HAZIRLAMANIN 6 KURALI

Fit Smoothie kitabının yazarı Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, iyi bir smoothie hazırlamanın inceliklerini anlatıyor.

1- Sıvı baz / protein kaynağını seç

Sıvı baz olarak su, maden suyu, yeşil çay, yoğurt, süt, kefir veya süzme yoğurt kullanabilirsin. Yoğurt ya da süt eklediysen, protein eklemişsin demektir. Ancak Hindistan cevizi veya badem sütü eklediysen, sağlıklı yağ da eklediğinden emin ol çünkü bitkisel kaynaklı sütlerin protein içerikleri daha düşüktür.

2- Sebze ekle

Ispanak veya pazı en iyi tercihlerden. Ancak salatalık, kale, havuç, marul, roka, maydanoz, kereviz yaprağı, yeşil kabak ve sevdiğin daha birçok sebzeyi de kullanabilirsin.

3- Sağlıklı yağ kullan

Özellikle smoothie kâsesi hazırlayacağın zaman daha yoğun kıvam elde etmek için avokado, kaju veya fıstık ezmesini deneyebilirsin. Badem, fındık, ceviz, keten tohumu, tahin veya chia tohumu da iyi birer sağlıklı yağ alternatifi.

4- Meyve ile lezzet kat

İçeceğini kalori bombası hâline getirmemek için bir veya iki porsiyon meyve kullanman yeterli. Muz, çilek gibi popüler tatlar yanında yaban mersini, böğürtlen, elma, armut, kivi, mango, şeftali gibi birçok meyveyi de deneyebilirsin.

5- Kompleks tahıllar seç

Glüten hassasiyetin yoksa yulaf smoothie’nin vazgeçilmezidir ama kinoa, karabuğday, amarant gibi glütensiz alternatifler de deneyebilirsin. Smoothie kâsesi hazırlayacağın zaman kıvamı yoğunlaştırmak için haşlanmış baklagilleri kullanabilirsin.

6- Baharatlardan faydalan

Tatlının ağır basmasını istiyorsan tarçın, vanilya, lavanta, Hindistan cevizi, agave şurubu, bal veya pekmez ekleyebilirsin. Daha ferahlatıcı bir dokunuş için açai, matcha, spirulina, zerdeçal veya zencefili dene.

Tazeleyici Smoothie

1 orta boy Trabzon hurması

1 küçük boy mandalina

1 orta boy dondurulmuş muz

1 yemek kaşığı yulaf kepeği

1 çay kaşığı kök taze zerdeçal

1 çay kaşığı kök taze zencefil

100 ml light kefir

Süslemek için

1 tatlı kaşığı kinoa patlağı

2 yemek kaşığı donmuş frenk üzümü

3 dilim mandalina

1 çay kaşığı ham kakao çekirdeği

Smoothie yapımı için tüm malzemeleri blender veya mutfak robotundan geçir. Kıvam alana kadar karıştır ve süsle.

BİR KİŞİLİK Bir porsiyonda: 329 kalori, 1,3 gr yağ, 66,7 gr karbonhidrat, 12,1 gr lif, 7,8 gr protein

