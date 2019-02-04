Smash Boxing, özel tasarlanmış stüdyo ortamında müziğin yüksek enerjisiyle boksun ve kuvvet antrenmanının en iyi sonuç veren yönlerini eğlence odaklı bir deneyimle sunuyor. Bu kez Smash Boxing, ünlü DJ Doğuş Çabakçor’un canlı performansı eşliğinde özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

DJ Doğuş Çabakçor’un canlı performansı eşliğinde Smash Boxing derslerini deneyimleyebileceğin özel etkinlik, 10 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

Boks temalı grup fitness antrenmanı konseptini Türkiye’de ilk kez uygulayan Smash Boxing, boks, kardiyo ve kuvvet antrenmanlarının karışımından oluşan programını özel olarak hazırlanmış stüdyosunda benzersiz bir ambiyansta sunuyor. Ünlü DJ Doğuş Çabakçor’un canlı performansı ve etkinliğe özel hazırladığı setlerle spor yaparken aynı zamanda eğlenmek isteyenleri muhteşem bir hafta sonu bekliyor.

Unutulmaz bir Sevgililer Günü Deneyimi

Müzik ve sporu yüksek dozda enerji ile hissedeceğiniz bu etkinliğe sevdiklerinizle birlikte katılabilir, birlikte çok eğleneceğiniz unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsin.

Biletler için www.smash-boxing.com adresini ziyaret edebilirsin.