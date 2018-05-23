SLACKLINE İLE TANIŞ!





Seni epey popüler olan bir egzersizle tanıştıralım.

Slackline egzersizi işe yarıyor mu? EVET! Denge egzersizleri şu anda çok popüler ve son çıkan ekipmanlar bunu daha da eğlenceli hâle getiriyor: 8 cm genişliğinde gergin ama titrek bir kemere sahip Slackline aletiyle tanış. Birçok Hollywood yıldızına bu tekniği sevdiren Kişisel Eğitmen Gunnar Peterson, “Vücut ağırlığını kullanarak yaptığın hareketlerde, düşmemek için alt beden kaslarını daha çok çalıştırırsın” diyor. Bastığın zeminin dengesiz olması, tıpkı bosu toplarında olduğu gibi karın kaslarını daha çok çalıştırıyor. Ancak yerden birkaç santimetre yüksekte dengede durmak pek de kolay değil. Dizlerini hafifçe bükerek 30 ila 60 saniye arasında üzerinde durmaya çalışarak başla. Biraz deneyim kazandıktan sonra side lunge, squat gibi hareketlere geçebilirsin.

