ŞİZOFRENİ GÖRÜLME SIKLIĞI KENTLERDE ARTIYOR





Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, 11 Nisan Dünya Şizofreni Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada toplumda yaklaşık %1 oranında görülen şizofreninin, 16-25 yaş aralığında ortaya çıkan ve cinsiyet ayrımı olmayan bir hastalık olduğunu, her sosyal sınıfta ve her coğrafyada görülebileceğini belirtiyor.

Dünyada yaklaşık 60- 65 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 450-600 bin şizofreni hastasının olduğunu belirten Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü; kentlerde daha yoğun görülen şizofreninin kronik bir hastalık olmasına rağmen, doğru tedaviyle hastaların kendi yönelimleri doğrultusunda kimi zaman destekli, kimi zaman desteksiz olarak da yaşayabileceklerini belirtiyor.

Düşünce, algı, duygu ve davranışlarda bozulmaya yol açan zihinsel bir bozukluk olan şizofreni, belirti, bulgu, gidiş, sonlanım ve tedavi açısından hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle şizofreni için kesin ve net bir gidişat söylemek mümkün değildir.

Şizofreni; tedavi süreci, hastalığın doğası ve en önemlisi toplumdaki önyargılar nedeniyle hasta ve hasta yakınları için zorluklara neden olabiliyor. Pek çok şizofreni hastası yaşamları boyunca iş, arkadaşlık, çalışma gibi alanlarda sayısız engellerle karşılaşabiliyor.

Şizofreni, kişinin neyin gerçek, neyin hayal olduğunu anlayamadığı bir süreç, psikoz ana başlığı altında toplanan hastalıkların en temel örneğidir. Zaman zaman psikotik rahatsızlığı olanlar gerçekle ilişkilerini kaybederler. Hastaların gerçekle ilişkilerini kaybettiklerinde oluşan ani kişilik ve davranış değişikliklerine ‘psikotik atak’ adı verilir. Şizofreninin şiddeti kişiden kişiye değişir. Bazı hastalar hayatlarında tek atak yaşarken, bazıları birkaç atak yaşayabilir. Şizofreni belirtileri nüksetme ve duraksama olarak bilinen döngüler esnasında kötüleşebilir veya azalabilir.

Hastaların uzun süreli olarak hastanelerde yatırılmasına dayalı tedavi anlayışının kaldırılmasıyla birlikte, temelli tedavi anlayışı benimsenmiştir. Şizofreni kronik bir hastalık olmasına rağmen, doğru tedaviyle şizofreni hastaları kendi yönelimleri doğrultusunda kimi zaman destekli, kimi zaman desteksiz olarak da çalışabilirler.

Türkiye’de 450 bin ila 600 bin arasında şizofreni hastası bulunuyor

Şizofreni, bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek bir hastalık olması nedeniyle, tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor. Şizofreninin toplumda görülme olasılığı yaklaşık %1’dir. Dünya’da yaklaşık 60-65 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 450 bin ila 600 bin arasında şizofreni hastası olduğu düşünülmektedir.

Sıklıkla 16-25 yaş arasında başladığı görülen şizofrenide cinsiyet ayrımı bulunmuyor. Kadınlarda daha geç yaşlarda başlayan şizofrenide, hastalığın gidişi görece daha iyidir. Şizofreni her toplumda, her sosyal sınıfta ve her coğrafyada görülebilir. Hastalığın sıklık ve yaygınlık oranları tüm dünyada benzer oranlara sahiptir. Kentlerde şizofreni sıklığı, kırsal alana göre daha fazla, gelişmiş ülkelerde ise, gelişmekte olan ülkelere göre daha çok görülme oranına sahiptir.

