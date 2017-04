SİZE KOCA DİYEBİLİR MİYİM?

Saadet Algan’ın “Ben kadınım ve harikayım!” sloganıyla kaleme aldığı ilk kitabı “Size Koca Diyebilir miyim?” Libros etiketiyle raflardaki yerini aldı.

5 kız arkadaşın aşklarını, dostluklarını anlatan Saadet Algan, bir yandan da okurlarıyla dertleşiyor. Kahkahanın da bol olduğu kitapta sen de kendinden bir parça bulacaksın!

“Ben kadınım ve harikayım!”

Merhaba, ben bu kitabın bilir kişisiyim.

Bu kitapla birlikte hayatına girdim ve bundan sonra seninle birlikteyim. Hayattaki çoktan seçmeli yolları, çok sevip kazık yediğin dostlarını, 2 dizi arası 1 reklam süresi aşkları, çok değer verip gözünden yaş akıtanları, para için ruhunu satanları, çıkar uğruna sana çelme atanları ve şu an en derininde sakladıklarını birlikte çözeceğiz…

Senin için yepyeni bir sayfa açtım hayatında, her şey değişecek, hiçbir şey aynı olmayacak bu kitaptan sonra… Kendine güvenin yerine gelecek, seni mutsuz edenler silinip gidecek, hayatın “bilirkişi” ile tekrar yoluna girecek…

Burada 5 kız arkadaşın aşklarını, dostluklarını, kısacası hayatlarını okuyacaksın. Bu kızlardan biri sensin… Bul bakalım hangisisin? Her şeyi unut, ilk cümlen; “Ben kadınım ve harikayım!” olacak bundan sonra…