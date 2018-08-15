SİYEZLİ PANKEK LÜTFEN!





Atalık tohum olarak bilinen siyez buğdayının tek mucizesi, ekmeklerimizi daha lezzetli ve sağlıklı yapmak değil. Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, en çok Kastamonu bölgesinde üretilen siyezin lif ve doymamış yağ açısından zengin olduğunu söylüyor ve ekliyor; “Temiz beslenmede önemli bir rol oynayan siyezin içeriğinde birçok vitamin ve folik asit mevcut. Aynı zamanda glisemik indeksi düşük ve glüten oranı çok az. Biz bu atalık buğdaydan sadece un üretilmesin istiyoruz. Siyezi birçok farklı şekilde kullanmak mümkün.” Makarnalutfen.com’da siyez unuyla üretilmiş makarna, çorba, pankek karışımı gibi birçok alternatif gıda bulabilirsin. Hafta sonu kahvaltısına bir pankek yaparsın artık değil mi?

