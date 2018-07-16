SİYATİK AĞRILARA DİKKAT!





Araştırmalara göre insanların büyük bir kısmı siyatik hastalığını yaşamlarında bir defa dahi olsa mutlaka yaşıyor. İnsan vücudundaki en uzun sinir olan siyatik boyunca ağrı yayılması olarak tanımlanan “siyatik” terimi bir hastalıktan ziyade bazı hastalıkların bulgusu olarak kabul ediliyor.

Siyatik ağrıların; bel fıtığı, belde dar kanal, hatta omurilik tümörü gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Siyatik terimi sıklıkla siyatik sinir boyunca ağrı yayılması olarak bilinir. Dolayısıyla bir hastalık değil, bazı hastalıkların bir bulgusu olarak karşımıza çıkar. Genellikle kaba etlerden başlayarak sağ ya da sol bacağın arkasından ya da yanından aşağıya doğru giden keskin, yakıcı, derin bir ağrı olarak tanımlanır. Ağrı genellikle diz altına, ayağa kadar iner. Ağrıya uyuşukluk ya da iğnelenme de eşlik edebilir. Oturma ve ayağa kalkma çok ağrılı olabilir. Öksürme ve hapşırma ağrıyı arttırabilir.

Bazı Bel-Omurga Hastalıkları Siyatik Ağrısına Neden Olabilir

Bel fıtığı; sıklıkla siyatik ağrısına sebep olabilir. Bel omurları arasında fıtıklaşan kıkırdağın, doğrudan siyatik siniri oluşturan sinir köklerine baskı yapması neticesinde ortaya çıkar. Ağrıdan başka uyuşukluk (his kaybı), kuvvetsizlik, karıncalanma görülebilir.

sıklıkla siyatik ağrısına sebep olabilir. Bel omurları arasında fıtıklaşan kıkırdağın, doğrudan siyatik siniri oluşturan sinir köklerine baskı yapması neticesinde ortaya çıkar. Ağrıdan başka uyuşukluk (his kaybı), kuvvetsizlik, karıncalanma görülebilir. Belde dar kanal ; genellikle ileri yaşlarda görülür. Omurga içindeki omurilik kanalının daralması neticesinde sinir köklerinin kemik ve bağ dokusu tarafından sıkışmasına bağlı görülür. Ağrı genellikle pozisyona bağlıdır. Ayağa kalkma ve yürüme gibi aktivitelerde artarken otururken azalır.

; genellikle ileri yaşlarda görülür. Omurga içindeki omurilik kanalının daralması neticesinde sinir köklerinin kemik ve bağ dokusu tarafından sıkışmasına bağlı görülür. Ağrı genellikle pozisyona bağlıdır. Ayağa kalkma ve yürüme gibi aktivitelerde artarken otururken azalır. Bel kayması; bir omurun diğer omur üzerinde kayması olarak tarif edilir. Bu kayma neticesinde siyatik siniri oluşturan sinir kökleri sıkışıp siyatik ağrısına neden olabilir.

bir omurun diğer omur üzerinde kayması olarak tarif edilir. Bu kayma neticesinde siyatik siniri oluşturan sinir kökleri sıkışıp siyatik ağrısına neden olabilir. Travma: Siyatik ağrısı, belde siyatik siniri oluşturan sinir köklerine doğrudan ya da trafik kazaları, spor yaralanmaları gibi dışarıdan uygulanan kuvvetlerde basınç neticesinde olabilir. Bazen bel omurlarındaki kırıklar da siniri ezebilir.

Siyatik ağrısı, belde siyatik siniri oluşturan sinir köklerine doğrudan ya da trafik kazaları, spor yaralanmaları gibi dışarıdan uygulanan kuvvetlerde basınç neticesinde olabilir. Bazen bel omurlarındaki kırıklar da siniri ezebilir. Priformis sendromu: Priformis kası, kaba etlerin derininde kalça kaslarında bulunur. Siyatik sinirin Priformis kası altında sıkışması neticesinde olabilir. Kesin tanı koydurucu röntgen, MR gibi radyolojik bulgusu olmadığından tanısı zor olabilir.

Priformis kası, kaba etlerin derininde kalça kaslarında bulunur. Siyatik sinirin Priformis kası altında sıkışması neticesinde olabilir. Kesin tanı koydurucu röntgen, MR gibi radyolojik bulgusu olmadığından tanısı zor olabilir. Omurga tümörleri: İyi ya da kötü huylu anormal büyümelerdir. Nadir görülürler. Belde gelişen bir omurga tümörü sinir basısı yaparak siyatik ağrısına neden olabilir.

İyi ya da kötü huylu anormal büyümelerdir. Nadir görülürler. Belde gelişen bir omurga tümörü sinir basısı yaparak siyatik ağrısına neden olabilir. Omurga enfeksiyonu: Omurga etrafında gelişen bir enfeksiyon, iltihabi reaksiyon ya da bası etkisi ile siyatik ağrısına neden olabilir.

Siyatik Ağrısında Nasıl Teşhis Koyulur?

Doktorunuzun şikayetini değerlendirmesi hastalığın hikayesini sorgulaması ile başlar. “Ağrı nasıl başlamıştır?”, “Ne kadar şiddetlidir?”, “Geçirilmiş kaza yada yaralanma var mıdır?” gibi sorularla ağrının şekli tanınmaya çalışılır. Fizik muayene ile ağrının kaynağı ve sebebi araştırılır. Doktorunuz gerekli gördüğü taktirde teşhisi doğrulamak için röntgen, tomografi ve MR gibi radyolojik tetkikleri isteyebilir. Çünkü kaba etlerden başlayıp bacak arkasından aşağıya inen her ağrı siyatik ağrısı olmayabilir. Vücudun bu bölgesindeki başka yapılardan da kaynaklanabilir. Eğer siyatik ağrın olduğunu düşünüyorsan, doktoruna başvur. Çünkü ağrıdan kurtulmanın en iyi yolu doğru teşhistir.

