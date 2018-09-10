SIX SENSES KAPLANKAYA’DAKİ KADIN YOGA KAMPI’NA HAZIR MISIN?





Travel & Leisure tarafından 2017 ve 2018 yıllarında dünyanın en iyi otel, resort ve spa markası seçilen Six Senses’in en önemli terapistlerinden Sandra Laznik yönetiminde 1-5 Ekim tarihleri arasında Six Senses Kaplankaya’da Kadın Yoga Kampı – Sağlık Dönüşümü etkinliği gerçekleşecek.

Etkinlik için Six Senses Kaplankaya tarafından konaklamanın ve otel ayrıcalıklarının da bulunduğu özel bir etkinlik programı hazırlandı.

Ege’nin eşsiz doğasında misafirlerini ağırlayan Six Senses Kaplankaya sağlıklı yaşam deneyimi sunan aktivitelerine devam ediyor. Bu anlamda 1-5 Ekim tarihleri arasında dünyaca ünlü terapist Sandra Laznik tarafından Six Senses Kaplankaya’da Kadın Yoga Kampı – Sağlık Dönüşümü etkinliği düzenlenecek.

Beş gün boyunca Laznik’in profesyonel rehberliğinde gerçekleşecek bu özel vücut ve akıl programında pelvik bölgesine ve kalça kaslarının dengesine odaklanan egzersizler, sırt ve böbrek restorasyonu, vücut postürünü düzeltici bilimle desteklenen dersler, özgüven yogası ve sağlıklı bir metabolizma ile hormon dengesi için asırlık şifa teknikleri ile uygulanan terapiler yer alacak.

Etkinliğe katılım gösterecek misafirler için, sağlık dönüşümü amacıyla gerçekleşecek kadın yoga kampı kapsamındaki dersler ve uygulamaların dahil olduğu bir konaklama programı da hazırlandı. Deniz manzaralı odalarda beş gece konaklama ve kahvaltı, Sandra Laznik’le beş günlük uygulamalı programı, 90 dakikalık iki adet Six Senses Spa terapisinin dahil olduğu program, ayrıcalıklı fiyatlarla Six Senses Kaplankaya misafirlerini bekliyor.

Program

1 Ekim Pazartesi / Pelvik Sağlığı Programı: Pelvik diyafram programı, pelvik kaslarını güçlendirme ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlayacak egzersiz ve eğitimler

Sabah seansı: 10.00 – 11.30

Öğleden sonra seansı: 18.00 – 19.30

2 Ekim Salı / Canlılık Programı: Böbreklerinizin çalışma şekli canlılığınızı artırma ve rahatlamanızı sağlamada birincil derecede önemlidir. Sonsuza kadar genç kalma ve canlılık için Tao stili bir yaklaşım

Sabah seansı: 10.00 – 11.30

Öğleden sonra seansı: 18.00 – 19.30

3 Ekim Çarşamba / Güven: Vücut duruşu bilimi ve bunu kelimelere gerek duymaksızın söyleme biçiminiz. Özgüven ve sağlık için yoga

Sabah seansı: 10.00 – 11.30

Öğleden sonra seansı: 18.00 – 19.30

4 Ekim Perşembe / Hormon Sağlığı: Karın bölgenizde yogik görünüm ve sindirimi iyileştirecek, metabolizmayı hızlandıracak ve hormonları doğal olarak dengeleyecek bir yoga seti

Sabah seansı: 10.00 – 11.30

Öğleden sonra seansı: 18.00 – 19.30

5 Ekim Cuma / Güzelliğin Ötesinde: Sağlıklı ve ışık saçan kadının beş özelliği ve “güzellik bezi”ni harekete geçiren program ve yoga programının tamamlanmasının kutlaması.

Sabah seansı: 10.00 – 13.00



