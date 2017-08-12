SIX PACK SAHİBİ OLMAK İÇİN YEMEN GEREKEN 6 BESİN

Ve de yememen gereken 3 besin…

İstediğin görüntüyü sağlamak için her gün de spora gitsen bile beslenmene dikkat etmen gerekiyor.

Spor diyetisyeni Marie Spano’ya göre doğru yiyecekler zorlu antrenmanlara güç sağlar, kas inşa eder ve six packlerinin görünmesine engel olan göbek yağlarını yakmana yardımcı olur.

Aynı zamanda, yanlış besinlerde sporda harcadığın kazançları kaybetmene sebep olabilir. Tüketmen ve uzak durman gereken besinler için yazımıza göz at: