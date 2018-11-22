SİVİLCELERİNİN NEDENİ SÜT OLABİLİR Mİ?

| 22 Kasım 2018| GÜZELLİK & STİL

 


Güne cildinde hiç de istemediğin bir sivilceyi görerek mi başladın? Peki kahvaltıda içtiğin ya da yulaf ezmene eklediğin süt, sivilcenin sorumlusu olabilir mi? 

Dermatology & Laser Group’un kurucusu, Dermatoloji Uzmanı Dr. Arash Akhavan, “Süt ürünlerinde bulunan hormonlar enflamasyon ve yağ üretimini arttırarak birkaç gün içinde sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olabilir” diyor.

Dr. Akhavan, “Çoğu hastamda, süt ürünlerine ara verince akne probleminin düzeldiğini gözlemledik” diyor. Sen de kendinde böyle bir etki görüyorsan, Hindistan cevizi sütü veya badem sütü gibi bitkisel alternatifleri deneyebilirsin. Eğer başaramıyorsan, sivilceleri engellemek ve gidermek için benzoil peroksit içeren bir ürün kullan.

 Neutrogena Visibly Clear Hızlı Etkili Sivilce Jeli, 25,50 TL

Last modified: 22 Kasım 2018

Previous Story:
ASLI ENVER VE MURAT BOZ BARIŞTI!
Next Story:
KIŞIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

 

viridianprints