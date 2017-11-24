SİVİLCELER GELİYORUM DEMEZ…





WH Amerika Güzellik Direktörü Maura Lynch’in, Dermatoloji Uzmanı Mona Gohara’dan öğrendiklerine kulak ver…

Doktor Gohara ve iş arkadaşları, whey protein tozu eklenmiş smoothie ve shake içen kadınlarda akne artışı olduğunu gözlemlemiş. Üstelik bunu destekleyen bir araştırma da var: 30 kişinin katıldığı bir çalışmada, kişilere iki ay boyunca whey protein diyeti uygulanmış ve sivilce ataklarına en çok kadınların maruz kaldığı bulunmuş. Düşünce, whey proteininin testosteron gibi androjenik hormonlarımızı erkeklerden daha fazla arttırdığı ve sebum üretimini hızlandırdığı yönünde. Bu ayrıca vücudumuzdaki insülin büyüme faktörü miktarında da artışa, dolayısıyla da daha fazla yağ üretimine neden oluyor. Peki, çözüm ne? Whey proteini yerine, içeceğine bezelye proteini eklemek. Bezelyeden de aynı miktar protein alırsın ama enflamasyona yol açan etki görmezsin.”

