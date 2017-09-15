SİVİLCE GENÇLERİN PSİKOLOJİSİNİ BOZUYOR, ÖZGÜVENİNİ ZEDELİYOR





Ergenlik çağında gençlerin en büyük sıkıntılarından biri akne ve sivilceler oluyor. Okulların da açılmasına sayılı günler kala, birçok genç şimdiden akranlarının alaylardan korkar hale geldi.

Ailelerin sivilceyi basit bir ergenlik sorunu olarak görmesinin çok büyük hata olduğu, gençlerin kendilerine güvenini zedeleyen ve psikolojisini bozan bu sorunun scar ve yara izlerine dönüşmeden tedavi edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Okulların açılmasına günler kala birçok gencin en büyük sıkıntısı ve alay edilmek ise en büyük korkusu haline geldi.Sivilce nasıl olsa geçer diye önlem almamak ailelerin yaptığı en büyük yanlışlar arasında yer alıyor. Ergenlik çağına girmiş sivilcesi olan gençlerin, ciltlerinde scar ve yara izi kalmaması için bir an önce tedaviye başlaması gerektiğini belirten Cilt Bakım Uzmanı Burcu Güleryüz, sivilcenin sosyal ve psikolojik etkiye sahip bir hastalık olduğunun altını çiziyor.

“Sivilce İlk Çıktığı Andan İtibaren Önlem Almak Gerekiyor”

Pek çok ailenin sivilceyi basit ve geçici ergenlik çağı hastalığı olarak gördüğünü ve bunun çok yanlış bir düşünce olduğunu belirten Burcu Güleryüz, “Sivilce, sosyal ve psikolojik etkiye sahip bir hastalıktır. Sivilce problemi olan kişilerde kendine güvensizlik gelişebilir. Bu nedenle gençlerin cildini çok yormayacak medikal cilt temizleme işlemlerine sivilce ilk çıktığı andan itibaren başlamak gerekiyor. Cildi çok iyi arındırdığımızda ve derinlemesine temizlediğimizde yeni oluşanların önüne geçmiş oluruz. Ayrıca var olan, akneleri ve sivilceleri kurutacak karbondioksit maskeleri gibi bakımların yapılmaya başlanması gerekiyor. Sivilce kurutmada en önemli tedavilerden biri olan salisilik asit içeren bakımlar da yapılabilir. Ailelerin unutmaması gereken en önemli konu, aknelerden kaynaklanan scar ve yara izleri oluştuktan sonra bunun tedavisinin çok daha zor olduğu ve belki de gençlerin tüm hatayı boyunca bu izlerle yaşamak zorunda kalabilecekleri” açıklamasında bulundu.

