SIVI DETOKS YOLCULUĞU BAŞLASIN!





RÖPORTAJ: NİLÜFER TÜRKOĞLU

nilufert@groupmedya.com

Detoks nedir bilmezdim! Hayatımda hiç sadece sıvıyla beslendiğim tek bir günüm olmamıştı. Sonra onlarla tanıştım. Birkaç blogger arkadaşımın Instagram üzerinden paylaşımı beni gaza getirdi. Kendilerini arınmış, tazelenmiş hissettiklerini yazdıkları paylaşımlarda renk renk meyve – sebze sularının cazibeli fotoğrafları, “Hadi bakalım Nilüfer, şimdi sıra sende!” diyen bir iç sesle çarpıştı. Sonrası malum. Elim klavyede gidip geldi, bir tutam araştırma, yazışma, “Bu nedir, ne değildir?” sorularıyla gelgitler derken bir bakmışım kapımda bir paket dolusu sıvı içecek, renk renk beni bekliyor. Başta tek bir gün için uyguladığım detoks programını birkaç ay içinde ikiye, sonra üç güne çevirdim. Şunu söylemem gerek, bana çok iyi geldi! Evet, başta zorlandım! Canım yemek yemek istedi, elim buzdolabına uzandı ama yok! İnatla direndim ve programı harfi harfiyen uyguladım. Üçüncü günün sonunda yüzüme renk geldiğini söylemeliyim! Sigara içmemi nasıl engellediğini de! (İtiraf da gelsin o zaman!) İçtiklerimin ne olduğunu bana soranlar çok oldu, denemek isteyenler de. Anneme bir şişe verdim, “Dene!” dedim, ofisten arkadaşlarla (Hazal ve Ayça’ya selam olsun!) toplu bir detoks günü ilan ettik, her şişe bitince birbirimize göz kırptık. Zorlandık mı, tabii ki evet! Ama evet, yaptık, oldu, kendimizi iyi hissettik! Şimdi paylaşımlarımı görenler oluyor, benim sorduğum sorular bu defa bana geliyor. O zaman dedim, işi ele alıp asıl kahramanlardan cevapları almak lazım!



Artık Türkiye’de de popülerliğini tescil eden sıvı detoksların akla gelen ilk markalarından Juico’nun kurucuları Sedef Baykal Dördüncü ve Deniz Dördüncü Derman, Women’s Health için sorularımı yanıtladı. Eğer hâlâ diyet programınızda sıvı detoksla ilgili çekincelerin varsa, sen de Juico’nun kurucularını dinleyerek kendine bir yol haritası çıkarabilirsin.

Juico’nun hikayesi nasıl başladı? Bize bu sağlıklı yolcuğu biraz anlatır mısınız?

Juico, yaşam tarzımızda çok da büyük değişiklikler yapmadan sağlığımızı korumanın mümkün olabileceği anlayışı ile ortaya çıkmış bir sağlıklı beslenme markası. Cold-pressed juice’lar, juice cleanse paketleri, smoothie’ler ve sağlıklı atıştırmalıklarla şehir hayatının yoğun temposunda vücudumuza iyi bakabilmemiz için kolay, sağlıklı, lezzetli bir alternatif sunuyoruz.

Sedef: Ben ilk juice cleanse’imi New York’ta çalışırken ofiste 24 kişiyle beraber yaptım. O dönemdeki yoğun iş temposundan dolayı kendimi biraz sağlıksız ve yorgun hissediyordum. 3 günlük juice cleanse programı bana inanılmaz iyi geldi. Cleanse sonrasında enerjik ve hafif hissettiğim gibi, acayip bir zihin berraklığı da oldu. O zamanlar juice cleanse Amerika’da New York ve Los Angeles, Avrupa’da da Londra, Milano ve Paris gibi belli başlı şehirlerde oldukça popüler olmaya başlamıştı. Ben de Türkiye’ye kesin dönüş kararını verdiğimde neden İstanbul gibi bir metropolde böyle bir fikir oluşmasın diye düşündüm. Sonuçta biz de bu şehirde yoğun bir tempoda yaşıyoruz, ofiste ya da trafikte uzun saatler geçiriyoruz ve istediğimiz kadar sağlıklı beslenemiyoruz. Herkesin günlük yaşamını aksatmadan rahatlıkla hayatına sokabileceği bir sağlıklı beslenme markasını bu sebeple İstanbul’da yaratmaya karar verdim ve bir ortak arayışına girdim.

Deniz: Juice dünyası ile ilk olarak Sedef sayesinde New York’ta tanıştım. Potansiyel bir müşteri olarak juice cleanse fikri de çok ilgi çekiciydi çünkü o dönemde reklam sektöründe oldukça yoğun bir tempoda çalışıyordum. Beslenme ve uyku düzenime hiç dikkat edemiyordum ve vücudumun bu tip bir temizliğe ihtiyacı vardı. Daha sonra Sedef Türkiye’ye döndüğünde farklı uzmanlık alanlarımızı bu iş fikri çerçevesinde bir araya getirmeyi önerdiğinde tereddütsüz kabul ettim. Bir reklamcı olarak potansiyeline inandığınız ve size ait olacak bir markayı sıfırdan oluşturma fırsatı gerçekten heyecan vericiydi.

Diyelim ki detoks programına başlayacağız? Pat diye oluyor mu bu? Yoksa öncesinde bir hazırlık süreci var mı?

Juice detoks programına başlamadan önce olası detoks belirtilerini azaltmak ve detoksu daha etkili kılmak için hazırlık yapmak çok önemli! Detoksa başlamadan en az 2-3 gün önce kafein, alkol, işlenmiş yiyecekler, kırmızı et, şeker, sofra tuzu, süt ürünleri, beyaz ekmek, un ve makarnadan uzak durmaya çalışın. Bunlar yerine bol taze meyve-sebze, ceviz, fındık, sağlıklı tohumlar, baklagiller, kinoa, karabuğday gibi yiyeceklere ağırlık verebilirsiniz.

Bünyeniz her gün kahve veya çay içmeye alışıksa, bir iki gün öncesinden mutlaka azaltmaya çalışın. Beslenme programını birkaç gün önceden değiştirmeye başlamak vücudun sıvı beslenmeye geçişinde kolaylık sağlayacaktır.

JuicoCleanse Programı’ndan bahseder misiniz?

Sıvı detoksu da diyebileceğimiz Juice Cleanse, birkaç gün gibi kısa bir süre boyunca katı yiyecek tüketmeyerek, sadece cold press detoks içecekleri ve kaju sütü gibi protein ağırlıklı juice’larla beslenerek yapılan bir detoks çeşididir. Juice detoksu ile amaç, katı yiyeceklerden kısa bir süreliğine uzak durarak sindirim sistemimizi rahatlatmak ve vücudumuzdaki toksinlerin atılmasını ve hücrelerimizin yeniden yapılanmasını sağlamaktır.

Genellikle 3 günlük detoks programı şeklinde olan bu diyetlerdeki amaç besin değeri yüksek, vitamin ve mineral dolu içeceklerle vücudumuzu ve hücrelerimizi beslemektir.

Program süresince hayvansal proteinlerden, kafein ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak, vücudun alkali dengesinin düzenlenmesine de yardımcı oluruz.

Juico cleanseler Urban, Balanced ve Guru, gün içinde belirli bir sırayla içilmesi gereken 5 adet sebze-meyve suyu, 1 adet kaju sütünden oluşuyor. Spor programına detoks sırasında da devam etmek isteyenler için hazırladığımız Active ise, gün içinde sırayla içilmesi gereken 8 adet Juico’dan oluşuyor. Onun haricinde gün içinde katı bir şeyler de yemeyi tercih edenler için juice, smoothie ve sağlıklı yiyeceklerden oluşan Juico Fit ve Juico Kış Paketi ürünlerini de önerebiliyoruz.





Haftada en fazla kaç gün sıvı detoks yapılmasını tavsiye ediyorsunuz?

Sıvı detoks programları kısa süreli olması amaçlanan beslenme programlarıdır. Genel olarak ayda bir kere, 3 gün önerilir. Fakat herkesin vücudu, beslenme alışkanlıkları farklı olduğu için bu sorunun cevabı da kişiye göre değişiyor. 3 günlük bir juice cleanse programı, vücutta birikmiş toksin ve yabancı maddelerin dışarı atılmasına, alkali dengesinin düzenlenmesine ve verilecek birkaç fazla kilo varsa kilo vermeye yardımcı olur. Herkese göre olmasa da 5-6 günlük juice detoks programında vücut arınmayla beraber, tekrardan yapılanma sürecine girer, onarılması gereken yerler onarılmaya, bağışıklık sistemi güçlenmeye başlar.

3 günlük bir cleanse yapmaya kendini hazır hissetmiyorsanız 1 veya 2 günle başlayabilirsiniz. 1 günlük programda bile vücut dinlenir, ödem atar ve vitamin–minerallerle desteklenmiş olur.

Özellikle haftada ya da iki haftada bir düzenli yapılan 1 günlük Juico detoks programları kilo kontrolü açısından etkili olur.

Herkes bu detoksu uygulayabilir mi?

Sıvı detoksu programları sağlık sorunu olmayan kişiler için önerilir. Diyabet hastalarının, hamilelerin, kan sulandırıcı kullananların veya genel olarak bir rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan kişilerin detoksa başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerin sıvı detoks yapmaları önerilmez.

En büyük yanılgılardan biri “Sıvı detoksla kilo veririm” demek mi acaba? Dünyada sıvı detoks yaparak çok büyük değişim gösteren insanlar var. Ve onların sıvıyla beslenmesi günler ya da haftalarla sınırlı değil. Sadece bu şekilde beslenmeyi doğru buluyor musunuz?

Detoks özelinde bir kavram karmaşası olduğu kesin. Detoks daha çok zayıflama ile eş tutuluyor ancak bu kavramın da zamanla oturacağını düşünüyoruz. Bizim yaptığımız juice cleanse yani sebze meyve suyu karışımlarıyla detoks, çok alışılmadık bir konsept olsa da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bazı kişiler zaten yurt dışında görmüş ve sonunda Türkiye’de olduğu için mutlu, çoğu kişi de ilk defa duyduğu halde denemek icin heyecanlı.

Beslenme tarafına gelince, biz dengeli beslenmeden yanayız, yani sadece sıvı veya sadece belirli besin değerlerini baz almaktan ziyade genel anlamda dengeli bir beslenme anlayışına sahip olunması gerektiğini düşünüyoruz.

Bize detoksun tanımını biraz açar mısınız?

Toksinlerden arınma olarak özetleyebileceğimiz detoks, gün geçtikçe daha çok dikkat çeken bir konu haline geldi. İnsan vücudu karaciğer, böbrek ve bağırsaklarımızla sürekli bir temizlik ve toksinlerden arınma halinde. Ancak, özellikle şehir hayatının bizleri her geçen gün daha fazla işlenmiş gıdalara, hava ve su kirliliğine maruz bıraktığı da kaçınılmaz bir gerçek.

Günlük beslenmemizde sıkça tükettiğimiz kırmızı et, süt ürünleri gibi hayvansal proteinler, beyaz ekmek gibi işlenmiş tahıl ürünleri, ilave şekerli atıştırmalıklar gibi gıdalarla birlikte birçok hormon, katkı maddesi veya toksini de vücudumuza taşıyor, sindirim sistemimizin ve iç organlarımızın yorulmasına sebep olabiliyoruz.

İşte bu yüzden belirli aralıklarla, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri dengeli bir şekilde sağlayacak, özel olarak hazırlanmış detoks programlarıyla bu beslenme türüne mola vermek isteyebiliriz.

Gelecekte sadece sıvıyla beslenmek sizce mümkün olur mu?

Aslında sıvı beslenme özelinden ziyade gelecekte nasıl besleneceğimizle ilgili ACNielsen’in toplam 60 ülkede 30.000’i aşkın katılımcı ile yaptığı bir araştırmadan çıkan sonuçlara göre ‘You are what you eat’ ‘Ne yersen osun’ trendi yükselişte. Trend, tüketicinin taze, doğal gıdaya olan ilgisinin arttığını, minimum seviyede işlenmiş gıda tüketileceğini gösteriyor. Hastalıkları önleyen, sağlığa faydası olan içeriklere talep artacak. Gelişen ülkeler ve pazarlarda özellikle genç tüketiciler arasında sağlık vaatli ürünlere verilen önem artacak. Araştırmaya katılanların %80’i beslenmeyi sağlık problemlerini önlemek veya çözmek için bir yol olarak görüyor.

Juico’da en çok sevilen ürünler/içecekler hangileri?

Aslında herkesin favori Juico’su farklı ancak genele baktığımızda ıspanak, kara lahana, marul, maydanoz, salatalık, elma, limon, zencefil içerikli Yeşil en popüler ürünümüz diyebiliriz. Ayrıca Tatlı Sarı, Beyaz, Kırmızı, kışın Nar Çiçeği, yazın Pembe, yenilerden Energizing Green isimli blendimiz de sevilen ürünlerimiz arasında.

Juico Eats adını verdiğimiz yiyeceklerde de powerball’larımız, pudinglerimiz, salatalarımız çok olumlu yorumlar ve geri dönüşler topluyor.

Sanırım programda sadece sıvı içecekler yok. Çorbalar, pudingler de var.

Evet, biz Juico olarak kurulduğumuz ilk günden beri sağlıklı beslenme anlamında kendini sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen bir marka olduk. Juice’larımız, juice cleanse programlarımızdan sonra Kanyon ve Orjin şubelerimizin açılmasıyla ürün gamımıza kakaolu ve çilekli chia pudingler, protein topları, granola barlar gibi sağlıklı atıştırmalıkları da ilave ettik. Şimdi hem juico.com.tr’de hem de şubelerimizde bu sağlıklı atıştırmalıklarla beraber salata çorba gibi yine sağlıklı ve lezzetli öğün alternatifleri sunuyoruz.

Juico Eats diye adlandırdığımız sağlıklı atıştırmalık ve yiyeceklerimizi ister juice’larla kombine ederek günlük bir beslenme programı hazırlayabilir, isterseniz de mevcut günlük beslenmenize bu ürünleri ilave ederek daha sağlıklı ve hafif bir düzene sahip olabilirsiniz. Örneğin, Juico Fit programı sıvı detoks yapmadan formunu korumak isteyenlere özel olarak hazırlandı. Cold pressed juice dışında salata ve sağlıklı atıştırmalıklar da içeren program, sıvı detoks öncesi ve sonrasındaki geçiş dönemi beslenmesi için de ideal.

Çiğ beslenmeye nasıl bakıyorsunuz?

Hiçbir sağlık sorunu olmayan kişilerin dönemsel olarak çiğ beslenme şeklini uygulayabileceğini düşünüyoruz. Burada amaç, toksinlerin ve fazla proteinin vücuttan atılması olacaktır.

Juico bağımlısı ünlüler kimler? Aklınıza gelen ilk isimler…

İsim vermeyelim ama Juico’yu düzenli olarak kullanan birçok ünlü var; oyuncular, müzisyenler, sporcular, gazeteciler, bloggerlar…

Sadece internet üzerinden mi sipariş verebiliyoruz? Yoksa belli noktalarda dükkanlarınız var mı?

www.juico.com.tr’ye girip istediğiniz Juico’yu ve teslimat gününü seçerek sipariş vermeniz mümkün. Ayrıca hey@juico.com.tr’ye email veya telefonla da bize ulaşabilirsiniz.

Kanyon ve Orjin Maslak’ta Juico şubelerimiz bulunuyor, oralardan da istediğiniz zaman Juico’lara ulaşabiliyorsunuz.

Bu arada marka işbirlikleri de yapıyoruz. Örneğin, Eataly, Gourmet Garage, Cihangir Yoga Caddebostan stüdyosu gibi lokasyonlarda Juico ürünlerini bulmanız mümkün.

Women’ s Health okuyucularına sağlıklı bir tarif verseniz bu ne olurdu?

Tabii ki, size Yeşil Elmalı Detoks Smoothie tarifi verebiliriz:

Hazırlık Süresi: 10 dakika

Toplam Süre: 10 dakika

Porsiyon: 1 kişilik (500ml)

İçerik:

Bir avuç kara lahana

Bir avuç ıspanak

Yarım limon

1 yeşil elma

1 adet salatalık

150ml su veya hindistan cevizi suyu

Yarım tatlı kaşığı bal (isteğe göre)

Tarif:

Su veya isteğe göre hindistan cevizi suyu blendera konulur.

Kara lahana, elma, ıspanak, salatalık ve limon iyice yıkanır.

Salatalık 3-4 küçük parçaya bölünür ve blendera atılır.

Kara lahana ve ıspanak blendera atılır.

Elmanın sapı ve çekirdekleri çıkarılır, 8 küçük parçaya bölünür ve blendera atılır.

Yarım limonun suyu sıkılarak en son blenderın içine dökülür.

İsteğe göre yarım tatlı kaşığı bal eklenir.

Yüksek hızda iki üç dakika kadar blenderda karıştırılır, isteğe göre buz eklenir.

Bu tarz tarifler, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ile ilgili yazılar için Juico Blog’a da göz atmanızı tavsiye ederiz. https://blog.juico.com.tr/ / www.juico.com.tr

Sanırım şimdi bir de özel günler için güzel bir hediye alternatifi sunduğunuz HediyeKartı seçeneği var.

Evet aslında bu fikrin ilham kaynağı, Juico’cular. Çünkü onlar kendileri için Juico almakla kalmayıp yakınlarının, sevdiklerinin doğum günlerinde veya herhangi başka bir özel günde onlara Juico hediye ediyorlardı. Buradan yola çıkarak biz de Juico Hediye Kartını hayata geçirmeye karar verdik.

Juico Hediye Kartı, biraz daha farklı ve anlamlı bir hediye seçeneği oldu. Özel bir günde hediye seçmek bazen çok zor oluyor. Siz de sevdiklerinize sağlıklı, lezzetli ve hafif bir hediye almayı düşünürseniz Juico Hediye Kartını ister www.juico.com.tr’ den, istenirse de Juico Kanyon ve Juico Orjin şubelerinden 50 ve 100 TL’lik seçenekleriyle değerlendirebilirsiniz.

