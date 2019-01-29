Karnındaki şişkinlikten kurtulup günün sonunda biraz rahatlamaya ne dersin? En iyi yöntemleri açıklıyoruz.

İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nde Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Peter Whorwell, “Şişkinlik teşhisten çok bir belirtidir, dolayısıyla tıbbi bir tanımı yoktur. En basit hâliyle karın bölgesinde hissedilen baskı hissidir. Bazı kişiler sadece rahatsızlık hissederken, bazıları ise mide problemi yaşar” diyor.

Şişkinlikten kurtulmanın yollarını öğrenmek için bize kulak ver…

Beslenmede çeşitlilik yarat

Soğan, sarımsak ve turpgiller (brokoli ve kabak) gibi bazı gıdalar, vücutta daha fazla gaz oluşmasına neden olur. Ancak bu, onları diyetinden çıkarman gerektiği anlamına gelmiyor. Spector, “Mikrobiyom dengesizliğinin en önemli nedeni, modern diyetlerin çeşitlilikten yoksun olması. Dengeyi kurmak kolay ancak farklı bakterilerin yaşamasını sağlamak için beslenmende çeşitlilik olmalı” diyor.

Brokolinin tadından hoşlanmıyorsan en azından çiğ yemek zorunda olmadığın için şükretmelisin! Brokoliyi haşlayarak ya da soteleyerek yiyebilirsin. Pişirmek, sindirimi kolaylaştırır.

Yemek yerken acele etme

Acele yemek yemek, yemeğe yeterli vakti ayırmamak ve yetersiz çiğnemek, kesinlikle yapmaman gereken şeylerden. Yemek yerken yaptığın şeye odaklanmazsan (bir yandan dizi izlersen), yediklerinle birlikte hava da yutup bağırsaklarında biriktirirsin. Bu da yediklerini tam olarak sindiremeyeceğin anlamına gelir. Çünkü bağırsaklardaki hava, sindirilmemiş gıda mayasının oluşmasına neden olur.

Mola ver

Vücudun stresten bitik düştüğünde midene kan gitmez ve sindirim durur. Ayrıca vücut, karın yağlanmasına neden olan stres hormonu salgılar. Derin nefesler alıp vermek, bu konuda sana yardımcı olabilir.

Su iç

Vücudun susuz kalması, bağırsak tembelliğine ve tabii ki şişkinliğe neden olur. Su içmek gibi önemli bir görevi gün boyu yerine getirmek için, su şişeni yanından ayırma. Susamasan bile sık sık birkaç yudum al.

Yürü

Uzun süre oturmak sadece midede gaz sıkışmasına neden olmakla kalmaz, bağırsak rutinini de bozar. Saat başı kısa aralar verip hareket etmek, sindirime yardımcı olur.