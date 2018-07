SIRTINI KÜTLETİYORSAN…

Yoğun bir günün sonunda sertlik ve gerginliği rahatlamak için sen de sırtını kütletiyor musun? Bu sana iyi hissettirse de, sırtın için kötü bir şey yapıyor olabilir misin?

Arada sırada yapmaktan zarar gelmez ama her gün yaptığın bir alışkanlık hâline getirirsen sorun olabilir. Şöyle açıklayalım: Eklemlerimiz sinir ve bağlardan oluşur ve arada her şeyin kaymasını ve yumuşakça hareket etmesini sağlayan kıkırdak bulunur. Sırtını döndürerek ya da kütleterek eklemlerine baskı yaptığında ise gaz salınır (ki bu, o duyduğun kütleme sesidir). Arada sırada yapmak normal olsa da her gün yapmak kıkırdaklarını yıpratır, ağrıya ve muhtemelen sinir-bağ yırtılmasına neden olur.

Bunun yerine nazikçe esneme ve egzersiz hareketleri yapman, gerilimi rahatlatmak için daha güvenli bir yol. Sıcak bir duş da iyi gelebilir; duştan çıkıp kurulandıktan sonra belden yavaşça öne doğru eğil ve 15–30 saniye kadar zemine doğru sallan.

Eğer gerginlik üst sırtında toplanıyorsa, haftada birkaç kez köpük rulo ile beş dakika boyunca sırtına masaj yap: Köpük ruloyu vücuduna dik şekilde omzunun altında yerleştir, ayakların düz ve dizlerin 90 derece bükülü olacak şekilde sırt üstü uzan. Poponu yukarı kaldır ve kendini sıkıca sarılıyormuşsun gibi kollarınla sar. Köpük ruloyu yavaşça yuvarlamak için ayaklarını kullan.

Kaynak: Dr. Armin Tehrany, Ortopedik Cerrahi Uzmanı ve Manhattan Orthopedic Care’in kurucusu