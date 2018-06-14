SIRTINA DİKKAT ET!





Koşmayı çok seviyor ancak sırt ağrısından nefret ediyorsan, merkez bölgesi antrenmanını yeniden gözden geçirmek ve aynadan bir adım uzaklaşmak isteyebilirsin.

Ohio State’ten bilim insanları, yüzeysel görünümlü karın kaslarına odaklanan koşucuların, güçlü ve derin merkez bölgesi kaslarına odaklananlara kıyasla bel ağrısı çekmeye daha eğilimli olduklarını buldu. Belinde bulunan bu kaslar, gövdeni döndürmene ve düz durmana yardımcı olur. Ayrıca vücudunun dik durmasında da anahtar bir rol oynar. Bu kaslarını güçlendirmek için bench side plank yap: Kalçaların bitişik bir şekilde sol tarafınıza doğru uzan, sağ ayağın bench’in üzerinde olsun. Vücudunu bir dirseğinle destekleyerek kalçalarını yerden kaldır. Sol ayağın havada kalmalıdır. 20 ila 60 saniye boyunca veya yorulana dek bu formu koru. Her iki taraf için de 2 ila 3 set yap.

Bu kasları tanımaya ne dersin?

ERECTOR SPINAE

Bu kaslar sırtının düz durmasını ve rotasyonunu sağlar.

QUADRATUS LUMBORUM

Leğen kemiği ile omurgayı bağlayan kas, bel ağrısının bir sebebi de genellikle budur.

HIP CORE

Gelişmiş derin merkez bölgesi kasları, kalçalarını iyi bir koşu pozisyonunda tutar.

