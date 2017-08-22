SIRT AĞRILARIN VARSA, BU SQUAT TAM SANA GÖRE!





Merak etme, kaslarına yine iyi gelecek bir squattan bahsediyoruz.

Women’s Health’in FitGif Friday’ine Salı’dan yer veriyoruz! Yepyeni hareketlerle squat’ını zenginleştirebilirsin. Ancak bu hareket tam da sırt ağrıları çekenlere göre… Üst bacağa odaklandığın bu harekette üst vücudun sabit durmalı. Bir bacak önde, diğer bacak arkada, harekete başlıyoruz. Eğer squat yapmaya yeni başlayanlardansan ya da sırt ağrıları çekiyorsan bu squatı yaparak kaslarını rahatlatabilirsin.







