SINIRLI SAYIDA ‘O’





Stephen King’in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan O sinemaseverlerden tam not aldı.

O filmin afişinden uyarlanan özel, ciltli yeni kapağıyla bir kez daha Stephen King hayranlarıyla buluşacak. Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini alan O’nun sınırlı sayıdaki bu özel baskısı çıktı.

Küçük bir Amerikan kasabası olan Derry’yi diğer kasabalardan farklı kılan şey, kanalizasyon mazgallarının altındaki dehlizlerde yaşayan, kendini kimi zaman kâbuslarda, kimi zaman da gerçek hayatta gösteren esrarengiz bir yaratığın varlığıdır.

Bu korkunç yaratıkla uzun yıllar önce savaşıp ardından kasabayı terk eden ve kendilerine yeni bir hayat kurmuş olan yedi çocuk, artık birer yetişkin olmuş ve yaşadıkları dehşet dolu günleri unutmuşlardır. Ancak, anılarının derinliklerine gördükleri kâbusları, yıllar sonra yeniden gerçeğe dönüşmüştür.

Stephen King’in yazımını dört yılda tamamladığı ölümsüz başyapıtını okurken tam da Daily Express’in tarif ettiği gibi, O’nun karanlık dünyasında yaşadığınızı zannedeceksin.

