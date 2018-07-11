SİNEKKAYDI!





Epilasyon ya da ağda için zamanın yoksa, onlara en yakın tıraş deneyimi için önerilerimize göz at.

Susuz asla. Gilette Venus Ar-Ge Uzmanı Adam Boulding; “Su ve köpük, rahat bir tıraş deneyimi için çok önemlidir çünkü köpük jiletin cildinden kayıp gitmesini sağlar” diyor. Entegre jel barı olan jiletleri kullanırsan, köpük kullanmana gerek kalmaz.

Fotoğraf: Instagram/ @spell_byronbay

Erkek arkadaşının jiletini kullanma. Yeni nesil kadın jiletleri, kadınların kıvrımları düşünülerek tasarlanıyor. Boulding, “Senin için tasarlanmamış bir jilet kullandığında tahriş ve kesik riskine davetiye çıkarırsın” diyor.

Bıçağını değiştir. Keskinliği gitmiş bıçakların sonucu, kaçırılmış kıllar ve kesikler olabilir. Boulding, tıraşın kalitesinden ödün vermemek için matlık gördüğün ilk anda bıçağını değiştirmeni öneriyor.

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