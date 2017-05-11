SİNDİRİM SAĞLIĞIN İÇİN: ISPANAK YE!





Yeni bir araştırmaya göre ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin içinde bulunan şeker, bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin sayısını arttırıyor.

Araştırmacıların yeni keşfettiği YihQ adı verilen enzim, bakteriler tarafından yeşil yapraklı sebzelerin içinde bulunan “sugar sulfoquinovose (SQ)” adı verilen şeker moleküllerini sindirmek amaçlı kullanılıyor. YihQ içeren bağırsak bakterileri (E.coli gibi bakterilerden bizi koruyanlar), SQ moleküllerini enerji kaynağı olarak kullanıyor. Böylece yararlı bakterilerin sayısının artmasına yardımcı oluyor. Görünüşe göre Temel Reis’in Safinaz’ı kurtarmasına yardımcı olan ıspanak, aynı zamanda bağırsak sağlığımız için de kurtarıcı bir rol oynuyor.

Kaynak: Walter+Eliza Hall Institute of Medical Research

