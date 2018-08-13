SIMSIKI BİR KARIN





Aşağı bakan köpek pozisyonunu bir üst seviyeye taşımaya ne dersin? Sağlık topundan aldığın destekle sımsıkı bir karna sahip olurken, omuz ve bacaklarını da güçlendireceksin. Egzersiz Eğitmeni Melek Karaağaç’ın bu üç önerisini dene.

1- Şınav pozisyonunda başla, ellerini yere koy ve kaval kemiklerini topa yerleştir.

2- Karnını sık, bacaklarını dümdüz tutarak kalçanı yukarı doğru kaldırırken topu kollarına yaklaştır.

3- Dur, hareketi yavaşça tersten yaparak başlangıç pozisyonuna dön.

DİKKAT

Kambur Sırt: Hareket esnasında sırtın kamburlaşırsa, merkez bölgen yani karın kasların yeteri kadar çalışmaz. Eğer mümkünse, omurganın dümdüz olup olmadığını aynaya bakarak kontrol et.

Ayak Kayması: Kalçanı kaldırdığın esnada kaval kemiklerin değil, çoğunlukla ayak parmakların topla temas hâlinde olmalı.



