ŞİMDİ DOĞAYLA BÜTÜNLEŞME ZAMANI!





Her ay doğal yörelerde gerçekleşen Uluslararası Yoga Festivali’nin bu ayki adresi, büyüleyici manzarası, çam ormanları ve doğal tabiat parkı ile Abant Gölü kıyıları. Çocukluğumuzun en sevilen doğa mekanlarından Abant gölünde, 23 Nisan’da yine çocuklar gibi şen olmak, doğal olmak, doğayla bütünleşmek için harika bir fırsat.

Festivali düzenleyen Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) yetkilileri:“Yoga ile doğanıza dönebilir, sizi kısıtlayan, değiştiren bütün engellere paydos diyebilirsiniz. Daha neşeli, daha bilinçli, daha sevgi dolu olmak ve hayatın sunduklarını eğlence içinde fırsata çevirmek için gelin Yoga yapalım” diyorlar. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce katılımcı, 22-23 nisan haftasonu YOGA, SAĞLIK & SPOR dolu bir haftasonu için Abant’ta buluşacak. Göl kenarında yürüyüş, fayton, at ve bisiklet gezileri de cabası!

Etkinlik programında, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ile 4 Çakra çalışması ve Yoga üzerine İnteraktif Söyleşi var. Meditasyon, gevşeme, nefes çalışmaları ve zayıflamak için Yoga da yapılacak. Ayrıca festivalde, Yoga Ateşi Dans gösterileri ile Yoga ve Dansın bir arada keyfine varılıyor.

23 Nisan Çocuk Bayramında yapılacak festivalde, çocuklarınızı da Yoga ile tanıştırmanın tam zamanı! UYF Başkanı Sn. Akif Manaf verdiği açıklamada: “Yoga duruşları çocuk bedeninin doğru ve dengeli büyümesine yardımcı olmakta. Çocukların bedenleri sağlam, güçlü ve dayanıklı olmaktadır. Yoga çocuklara okul hayatlarında da yardım etmektedir. Çocuklar daha kontrollü ve sakin olmakta, zihinsel dikkat, berraklık ve konsantrasyon artmaktadır” dedi.

Yoga Festivali Programında Yer alan Çalışmalar

ÇAKRA uygulamaları ile daha coşkulu, özgüvenli, yaratıcı, kararlı ve en önemlisi sevgi gücü artmış yeni bir insan haline geleceğiz.

MEDİTASYONun gerçek anlamda uygulanması ile bilinci dönüştürmek için nasıl kullanılacağını, zihnin yapısını, bilinicin doğasını, yaşamın kendisini anlamak yolunda ilerleyeceğiz. Hızla değişen dünyada zihin sabitliği, sağlık, huzur ve kendi dingin doğamıza dönük çalışmalar yapacağız.



DERİN GEVŞEME SANATI ile stres, gerilim, uykusuzluk, yorgunluk, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğundan yakınanlara Yoga Nidra Derin Gevşeme Teknikleri verilecek. Tam bir fiziksel, zihinsel ve duygusal gevşeme haline ulaşmak için bilinçli gevşemeyi öğreneceğiz.

NEFES seansları ile sinir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyen korku, endişe, kaygı ve çeşitli hastalıklardan kurtulmak için doğal yöntemler uygulayacağız. Daha yüksek bir anlayış düzeyine doğru yol alacağız.

Tüm bilgiler, Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf’ın Yoga Nedir? Ne Değildir? ve Çakra – Enerji Merkezleri Bilimi kitaplarından derlenmiştir.

Yoga Festivali Programı :

22-23 Nisan, 1 gece 2 gün. Abant Palace Otel – Bolu



Çalışmalar:Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Büyük Üstad Akif Manaf yönetimindedir.

Tüm çalışmalar hem İlk kez Yoga ile tanışacak olanlar hem de deneyimliler için uygundur.



22 Nisan Cumartesi

11.00 Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 Kahvaltı

14.30 Meditasyon

15.30 Nefes çalışması

17.00 Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 Akşam Yemeği

19:45 Yoga Ateşi Dans Gösterisi

20.00 Tüm Sorulara Cevaplar – Büyük Üstad ile interaktif söyleşi



23 Nisan Pazar

08.00 Manipura (karın) Çakra çalıştırma teknikleri Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 Kahvaltı

12.30 Zayıflamak için Yoga çalışması

13.30 Gevşeme çalışması

15.00 Anahata (göğüs) Çakra çalıştırma teknikleri Sevginin geliştirilmesi



