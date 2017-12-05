SIKI KARIN İÇİN 5 ADIM







Hızlı ve etkili karın egzersizlerine mi ihtiyacın var? Okan Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, karnını güçlendirecek bu beş egzersizi öneriyor.

Plank Ön kollarını yere dayayıp karnından güç alarak 20 saniye bu pozisyonda dur. Günde bir kez yapman yeterli. Üçüncü günden itibaren, iki günde bir süreyi 10 saniye arttır.

Bridge Sırtüstü pozisyonda, tabanların yerde olacak şekilde dizleri bük. Kalçanı ve karnını sıkarak köprü pozisyonuna kalk. Beşe kadar say ve yavaşça yere in. Beş defa tekrarla.

Crisscross Sırtüstü pozisyonda, dizlerin bükülü şekilde mekik çeker gibi sola doğru kalk, aynı anda sol dizini kendine çek. Sağ dirseğini sol dizine değdirmeye çalış. Hemen ardından diğer yönde tekrarla.

Twist Ayakta dururken uzunca bir sopayı boynunun arkasından omuzlarına yerleştir, ön kollarınla tut. Ayaklarını omuz genişliğinde aç. Kalça ve bacakların sabit olacak şekilde gövdeni sağa çevir, ardından sola çevir.

Standing Oblique Crunch Sopayı twist hareketindeki gibi tut. Ayaklarını omuz genişliğinde aç. Kalça ve bacaklar sabit olacak şekilde sağ yana doğru eğil. Hemen ardından sola doğru eğil.



