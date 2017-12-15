SIKI BİR VÜCUT MU FÖNLÜ SAÇLAR MI? KARAR SENİN…





Terledikten sonra saçını yıkamak zorunda hissettiğin için spor saatlerini pas mı geçiyorsun? Aslında bu konuda çaresiz değilsin. Aşağıdaki zekice öneriler sayesinde saçlarını “bozmadan” fit kalabilirsin!

Derleyen: Sude Orhan

BÜYÜK DÖVÜŞ

Bir köşede, kökten uca kusursuz, parlak ve dolgun saçlar… Diğer köşede destansı bir egzersiz seansı: Isınma etabından önceki görüntüsüyle alakası olmayan, ıslak, “pis” saçlar.

Fönlerinin de egzersizleri kadar verimli olmasını isteyen, sağlık bilincine sahip kadınlar için bu dövüş, gerçek bir mücadele anlamına geliyor. Kuaför Ursula Stephen, “Egzersiz sırasında deriden sodyum salgılanır, bu da egzersiz sonrasında saçınla baş edememene neden olur” diyor ve ekliyor: “Bu durum, özellikle saçı kimyasal olarak işlem görmüş kadınlar için sorun yaratıyor.” Yani bugünlerde, neredeyse tüm kadınlar için. Fön, boyama, “bakım…” Gerçekten, bugünlerde saçı işlem görmemiş bir kadına rastlamak neredeyse imkânsız. Tüm bu işlemler çok fazla zamana, telaşa ve elbette paraya mal oluyor. Çalışan bir kadının sadece fön masrafı aylık 100 TL-350 TL arasında değişebiliyor. Boya, röfle, maşa ve diğer işlemleri saymıyoruz bile.

Dolayısıyla kadınların “yatırımlarını” korumak için egzersizden kaytarması çok da şok edici değil. Bazılarımız bundan tamamen kaçınıyoruz. Çalışan kadınların yüzde 40’ı, hafta içi günlerde saçını mahvetmemek için egzersizi es geçtiğini söylüyor.

Bu arada bizi bu durumdan kurtarmak için yeni ürünler de piyasaya çıkıyor. Sebastian’ın son keşfi Drynamic 212 gibi. Şehir hayatının hızına yetişmek için tasarlanmış olan bu kuru şampuan, saçı anında yenileyen formülüyle, gün boyu saçının bakımlı görünmesini sağlıyor ve şeklini koruyor. İnce telli saçlara hacim kazandırmak için de ideal olan ürün, saç yüzeyinde kalıntı ve tortu bırakmadan ferah ve temiz bir görünüm sağlıyor.

Ama yine de saçını yıkamadan rahat edemeyen kadınların sayısı hayli fazla. New York’ta kendi ismini verdiği kuaför salonunun sahibi Nunzio Saviano, “Birçok kadın terlediğinde, saçını şampuandan başka bir şeyle düzeltmenin mümkün olmadığını düşünüyor. Fakat bir-iki pratik yöntem, saçının egzersiz öncesi görünümüne dönmesini sağlayabilir” diyor. Biz de senin için, saçının yapısı ya da egzersizinin türü ne olursa olsun, fönünün birkaç gün dayanmasını sağlayacak ipuçlarını derledik. Dikkatle oku!

KALIN TELLİ KIVIRCIK SAÇ

TEMEL PROBLEM: Boston’s SalonCapri’nin sahibi Saç Stilisti Nicholas Penna, “Az miktardaki nem bile kıvırcık, kalın telli saçları arapsaçına döndürebilir” diyor. Her bir lülesini özenle kıvırdığın saçının bu şekilde karışması sinir bozucu!

SABAH: Golf topu boyutunda sıktığın saç köpüğünü (lüleleri belirginleştirmek için) az miktardaki, dalgalı saçlara özel krem ya da jel ile (saçına esneklik kazandırmak için) avuç içinde karıştır. Karışımı, saç dibine değdirmeden aşağıya doğru saçına yedirerek uygula. Elinde fazladan kalan ürünü, alnındaki saç çizgini yatıştırmak için kullan. (Ama miktarı abartma. Saviano, “Saçın kalın telli olsa bile, saç çizgindeki teller ince yapılıdır. Fazla ürün kullanmak, terledikten sonra bu bölgeyi daha yağlı gösterir” diyor.) Bu işlemin ardından saçını kurut ya da kendi hâlinde kurumaya bırak.

EGZERSİZ ÖNCESİ: Saçını tepeden atkuyruğu yap, geniş ve güçlü bir kumaş lastikle sabitle. Ardından atkuyruğunu ör ve ucunu küçük bir lastikle tuttur. Örgün gevşek olmalı; sıkı yaptığında saçında biriken ter, sonrasında dalgalarına şekil vermeni zorlaştırır. Eğer saçın hâlâ boynuna değiyorsa (ıslak tene temas eden saç tellerin düğümlenebilir) atkuyruğunu gevşek bir topuz hâline getir ve tel tokayla sabitle.

EGZERSİZ SONRASI: Nabzını yükselten bir egzersiz sırasında salgıladığın yağ ve tuz, buklelerini de yataktan yeni kalkmış gibi dağınık gösterebilir. Saçını açık havada yaklaşık 10 dakika kadar kuruttuktan sonra ör. Işıltı katmak için, bir saç bakım yağ ile (argan, macadamia ya da Hindistan cevizi gibi), bezelye boyutunda sıktığın şekillendirici kremi karıştır ve saç uçlarına sür.

ERTESİ GÜN İÇİN İPUCU: Ürünü tekrar aktif hâle getirmek için, bukle canlandırıcı bir spreyi saç derine fazla yaklaştırmadan saçına sık. Saviano, “Bukle tekrar şekil alıncaya kadar spreyi sıkman yeterli; eğer fazla sıkarsan saçın ıslak görünür” diyor.

HAYAT KURTARICILAR

Köpük: John Frieda Frizz Ease Curl Reviver Styling Mousse

Bukle jeli: Kérastase Couture Styling Curl Fever Bukle Belirginleştirici Jel

Lastik toka: 10’lu Saç Lastiği

Saç Yağı: Thalia %100 Organik Saf Argan Yağı

Bukle canlandırıcı: Aveda Be Curly Curl Enhancing Spray (aveda.com.tr ve yetkili kuaför salonlarında)

KÜÇÜK KİRLİ SIRLAR

Saçların yıkanmadan günlerce dayanabilir; peki ya saç derin? Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery ve John Hopkins Üniversitesi’nden Doktor Rebecca Kazin’e kötü koku ve kaşıntıyla ilgili birkaç soru sorduk.

Çoğu yaşam stili blogu saçı “şampuansız” rejime sokmayı destekliyor; şampuan kullanımını giderek azaltmanın saç derisini daha az yağ üretmek için terbiye ettiğini söylüyor. Doğru mu, yanlış mı?

Henüz bunun mümkün olduğuna dair bir kanıt görmedim. Cilt tipin gibi saç derin de yağlı olabilir. Saçını beş gün aralıklarla yıkayan kişiler muhtemelen çok kuru saça sahiptir; yani saç derisindeki yağın yapılanması için beş günün kümülatif etkisine ihtiyaç duyuyor olabilirler.

Hadi gerçekçi olalım: Yıkanmamış saç pis kokabilir. Bununla nasıl başa çıkacağız?

Esanslı kuru şampuanlar, parfüm gibi neredeyse tüm kokuları örttüğü için bu konuda yardımcı olabilir. Pudramsı, çiçeksi ya da turunçgil kokulu bir kuru şampuan işini görebilir.

Kirli saç derisinin kaşıntısına ne demeli? Hele bu karışıma bir de ter eklendiğinde!

Bu konuda izleyebileceğin en iyi yol; enflamasyon önleyici topikal tedaviler. Fakat bunları ancak dermatoloğun reçete edebilir. Çay çiçeği yağı (doğal besinler satan dükkânlarda bulabilirsin) aşırı kurutmayan bir enflamasyon önleyici. Saç derine hafif dokunuşlarla uygulayabilirsin.

İNCE TELLİ DÜZ SAÇ

TEMEL PROBLEM: Normalde, hacim veren ürünler düz saçlıların vazgeçilmezidir. Fakat işin içine ter karışınca, yapışkanlıkları can sıkıcı olabiliyor. Saviano, “Dolgunlaştırıcı ürünler terle yeniden aktive olur” diyor ve ekliyor: “Çok fazla kullanılan hacim arttırıcı ürün, aynı zamanda kiri de çeker ve bu da saçını kururken taramayı zorlaştırır.”

SABAH: Saviano, “Kurutmadan önce, saçı ağırlaştırmayan hafif bir sprey jel kullan. Saç köklerine değdirmeden (bir parmak kadar aşağısından), hacim vermek istediğin tutamlara uygula” diyor. Tek bir bölgenin aşırı yoğun ve yağlı görünmemesi için spreyi yaklaşık iki parmak kalınlığındaki farklı tutamlara uygula. Daha sonra düşük ısıda, yuvarlak fırça yardımıyla saçını kurut.

EGZERSİZ ÖNCESİ: Sıkı atkuyruğu ve saç bandı, terle ıslanmış düz saçlarda iz yapabilir. Bundan kaçınmak için saçını gevşek bir topuz yap ve yumuşak bir kumaş tokayla bağla. Yüzündeki yağlanmanın saçına bulaşmasını önlemek için de saç bandını alnındaki saç hizana tak.

EGZERSİZ SONRASI: Topuzu çözmeden önce, vücut ısının düşmesi için 10 dakika kadar bekle. Saviano, “Isı, saçı olduğu yerde tutar; saç derinin ısısı da aynı şekilde. Saçını yukarıda toplamak hacimli kalmasını sağlar” diyor. Kurutma makinasını, dipleri kuruyana kadar saç köklerine tut. Ardından saçını serbest bırak, avucuna sıktığın kuru şampuanı saç hizana masaj yaparak uygula. Saviano, “Bu sayede saç derinde ince bir katman pudra oluşacak ve saçın saç derine yapışmayacak” diyor. Tozu dağıtmak için kurutma makinasını saç diplerine doğru birkaç dakika tutmalısın.

ERTESİ GÜN İÇİN İPUCU: Bigudi kullan. Saviano, “Bigudiler saçına hızlıca hacim verir” diyor. Tepeden (bu bölge daha çabuk gevşer), üç ila altı santim kalınlığında tutamlar al ve düşmesini istediğin yöne doğru bigudilere dola. Aynı işlemi iki ya da üç bölgeye daha uygula. Kurutma makinasını bigudilere birkaç dakika tutarak ısı ver; bigudiler soğuduktan sonra çıkar.

HAYAT KURTARICILAR

Sprey jel: Pantene Aqua Light Anında Bakım Yapan Saç Spreyi

Kuru Şampuan: Toni&Guy Kuru Şampuan

Kumaş saç lastiği: 4’li saç lastiği

Bigudiler: Magic Leverage Saç Bigudisi

Saç bandı: 2’li saç bandı

KALIN TELLİ ELEKTRİKLENEN SAÇ

TEMEL PROBLEM: Yüksek ısıya maruz kaldığında, bu tür saçların uçları kırılır; dolayısıyla kısa zaman aralıklarıyla (ve egzersiz sonrası) yıkanıp kurutulması, saçın yıpranıp incelmesine sebep olur.

SABAH: New York’taki Rita Hazan Salon’dan Saç Stilisti George Papanikolas, “Kurutmadan önce, saçın kabarmasını önleyip şeklini sabit tutmak için yatıştırıcı bir saç kremi uygula” tavsiyesinde bulunuyor. Kuru saçına saç speyi uygulama. Saviano bunun taramayı imkânsız hâle getireceğini söylüyor: “Böyle yaparsan egzersiz sonrası saçını kurutmaya çalışırken saçını kırarsın; saçın cansız ve yapış yapış görünür” diyor.

EGZERSİZ ÖNCESİ: Papanikolas, “Silikonlu bir saç bandı, saçından kaymayacaktır. Bandı tam alın çizgine takarak teri emmesini sağlayabilirsin” diyor. Saçını tam tepede gevşek bir atkuyruğu yap; ardından kıvırarak topuz şekline getir. Terin buharlaşmasına imkân vermek için topuzu gevşek bağlaman önemli (çok sıkı bağlamak saçın terden ıslanmasına sebep olur). Kabarıklığı önlemek için kumaş bir toka kullan. (Şu sıralar kumaş tokalar oldukça revaçta! Hatta bazıları moda defilelerinde bile yer aldı.) Son olarak yüzüne düşen tutamları tel tokayla geriye doğru tuttur.

EGZERSİZ SONRASI: Papanikolas, “Islanmış saç bandını çıkar; geri kalan teri emmesi etmesi için yeni ve kuru olanıyla değiştir” diyor. Bandı duş alıp giyinirken de kafanda tut. Ardından bandı çıkar ve sadece saç çizgini kurutma makinesiyle kurut. Saçını serbest bırak ve sert, kısa uçlu sentetik bir fırça yardımıyla tara. Saviano, “Alın hizandaki saçlarda asla metal uçlu fırça kullanma. Çok fazla ısınarak ince saçların yanıp kopmasına neden olur, bu da daha fazla elektriklenme demek” diyor.

ERTESİ GÜN İÇİN İPUCU: Saç köklerine temas ettirmeden, birkaç damla serumu saçına yedir ve ışıltıyı arttırmak için saçını dipten uca fırçala. Eğer daha düz olmasını istiyorsan, saçını fırçalarken ısı uygula.

HAYAT KURTARICILAR

Yatıştırıcı krem: Schwarzkopf Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi

Elastik saç bandı: Nike Elastik Saç Bandı

Kısa uçlu fön fırçası: Küçük Fön Fırçası

Serum: Urban Care Argan Oil Kırılma Karşıtı Saç Bakım Serumu

BOYA MESELESİ

Saçının tipi ya da yapısı nasıl olursa olsun, saçını boyadığında bir üst tabaka eklemiş oluyorsun. Su ve şampuan ise, boyayı (ve paranı) akıtıp götürüyor ve işler dramatik bir hâl alıyor. Peki neden? Çünkü saçını temizleme işlemi, kütikülleri açıp pigmentlerin dışarıya akmasına neden oluyor. Aşağıdaki önerilerle rengin akmasını önleyerek saçını parlak ve ışıltılı tutabilirsin:

Saçını mümkün olduğunca az yıka. Boya Uzmanı Jess Dunaway, “Normal saç tipleri gün aşırı; kuru ve daha kabarık yapıdaki saçlarsa boyayı taze tutmak için haftada iki kez, hatta daha az yıkanmalı” diyor.

Sülfatsız şampuan kullan. Saçının nemini ve rengini akıp götürecek ağır yapıdaki şampuanlar (özellikle köpürenler) yerine sülfatsız şampuan kullan. Kérastase Fluidealiste Sülfatsız Şampuan’ı deneyebilirsin. (

Kütiküllerini kapat. Şampuandan sonra, renk koruyucu bir saç kremi uygula. Eğer egzersizlerini dışarıda yapıyorsan, UV filtreleriyle formüle edilmiş bir saç kremi de güneşin saç rengini soldurmasına engel olur. Avon Advance Techniques Colour Protection Saç Kremi’ni dene.

YEDİ GÜNE YEDİ SAÇ

Cycling, en çok ter akıtan kondisyon egzersizlerinden biri. Haftada altı gün indoor cycle dersi veren SoulCycle NYC stüdyosu yöneticisi Chrissie Hooper, saçını haftada bir kez yıkamasının sırrını açıklıyor. Chrissie’nin şampuan kullanmadığı günlerden ilham al!

1. Gün

“Bugün egzersizimi hafif tuttuğum için saçımı serbest bırakıyorum; dolgun bir görünüm için de yandan tokalıyorum.”

2. Gün

“Ter emici kumaş bir tokayla, tam tepede gevşek bir topuz yapıyorum. Bu, saçımın boynuma değmesini önlüyor ve günün ilerleyen saatlerinde kuru kalmasını sağlıyor.”

3. Gün

“Dünkü derste akıttığım terler saçıma hacim ve doku kazandırdı; biraz kuru şampuan yardımıyla bugün tekrar saçımı serbest bırakabilirim.”

4. Gün

“Örülü atkuyruğunun vakti geldi. İnce, elastik bir saç bandı, saç çizgimdeki tutamların düz ve sabit kalmasını sağlayacak.”

5. Gün

“Bugün tekrar yüksek bir topuz yapıyorum fakat bu sefer uçuşan saçları yatıştırmak için daha sıkı topluyorum. Bu model beni cycling dersinden happy hour’a bile götürür!”

6. Gün

“Kirli saça şekil vermek daha kolay; bu da bugün saçıma istediğimi yapabilirim demek oluyor. Balıksırtı örgü hem şık, hem de işlevsel.”

7. Gün

“Saç dibimdeki yağlı görüntüyü gizlemek için saç hizama bant taktıktan sonra tepede bir atkuyruğu yapıyorum. Günün sonunda da, saçımı şampuanlıyorum!”



