SIKI BİR VÜCUDA KAVUŞUN





Estetik, plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, sarkma estetiği ameliyatları hakkında bilgilendiriyor.

Hızlı kilo verilmesi çeşitli problemleri beraberinde getiriyor. Kilo alırken vücut hacminin artışına bağlı olarak deri gerilmeye ve yeni kilosuna adapte olmaya çalışıyor.

Derimizin esneklik payı (elastikiyeti) oldukça yüksek olsa da aynı adaptasyonu hızlı kilo verme durumlarında sağlayamıyor. Özellikle son dönemlerde sıkça karşılaşılan obezite ameliyatlarından sonra vücudun çeşitli bölgelerinde sarkmalar meydana geliyor. Bu sarkmalar başlıca karın ve çevresinde, meme, bacak, popo, kol, boyun ve yüz bölgelerinde oluyor. Hızlı kilo alıp vermeler gevşemeleri ve sarkmaları beraberinde getiriyor. Nasıl kilo vermeden önce giydiğiniz kıyafetler kilo kaybından sonra üzerinize bol geliyorsa, vücutta da benzer bir durum söz konusudur diyebiliriz. Hızla kilo alıp veren kişiler sıkça vücutlarında oluşan

çatlaklardan, derilerindeki gevşeme ve sarkmalardan şikâyetçi oluyor. Her geçen gün gelişen teknoloji ile estetik cerrahi istenmeyen, sağlıksız ve göze hoş gelmeyen sarkmalardan kurtulmak için çeşitli yeni cihazlar ve cerrahi yöntemler sunuyor.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin

KİLO VERME SÜRECİ TAMAMLANINCA

Sarkma estetiğinin yapılabilmesi için hastanın kilo verme işlemini tamamlamış ve kilosunun dengelenmiş olması gerekiyor. Kilo vermeye devam edildiği takdirde derinin gevşeme ve sarkma durumu tekrarlanabiliyor. Hastaların aynı zamanda operasyon riskini arttırabilecek tıbbı sorunlarının olmaması, mevcut rahatsızlıklarının düzeltilmiş olması, sigara kullanmıyor olması ve zayıflama ameliyatlarından önce sahip olduğu hastalıklarının geçmiş veya kontrol altına alınmış olması gerekiyor. Sarkma estetiği bu şartlar sağlandıktan sonra uygulanmalıdır.

SARKMA ESTETİĞİ AMELİYATLARI

Obezite ameliyatlarından sonra sarkan deriyi toparlamak, çeşitli ameliyatlarla mümkündür. Post Bariatrik ameliyatları olarak da adlandırılan sarkma estetiği ameliyatları, temelde aynı amaca hizmet etse de bölgelere bağlı olarak çeşitlidir. Karın bölgesinde oluşan sarkık deri fazlalığını ve yağ dokusunu gidermek adına iki çeşit karın germe ameliyatı vardır. Bunlar mini karın germe ya da full karın germe olarak ikiye ayrılır. Karın germe ameliyatları genel anestezi altında gerçekleşir ve yaklaşık bir-üç saat sürer.

Sarkan göğüslere ise erkek ve kadınlarda farklı tedavi yöntemleri izlenir. Erkeklerde jinekomasti olarak adlandırdığımız uygulama hızla kilo vermekten, yerçekiminden, hormonal sebeplerden, yaş faktöründen veya çeşitli sebeplerden oluşan; büyüyen veya sarkık memeyi normal hâle getirme ameliyatıdır. Kadınlarda ise deformasyonun türüne göre deri toparlama ameliyatlarının yanı sıra, hacim yetersizliğini gidermek adına dikleştirme operasyonu sırasında göğüslere protez koyularak büyütmek, daha sağlıklı ve estetik bir görünüş kazandırmak mümkündür. Kısa sürede ciddi miktarlarda kilo verilmesiyle beraber gevşekliğini kaybeden, doğal sağlıklı görünümünden uzak kol, bacak ve kalça bölgelerinde de germe ameliyatları uygulanabilir.

Sarkma estetiğine destek olarak, popo ve bacak bölgesinde germe ameliyatları da çoğu zaman vaser-lipo, laser lipo veya liposuction uygulamalarıyla kombine edilir. Ameliyat izleri kol ve bacakların iç kısımlarında kalacak şekilde gizlenir. Zayıflama ameliyatlarından sonra sarkan genital organları doğal pozisyonlarına getirmek genital ve pubis germe operasyonlarıyla mevcuttur. Yüz ve boyun bölgelerinde oluşan çeşitli sarkmaları ise yine germe operasyonlarıyla veya ameliyatsız yüz germe olarak adlandırdığımız dinamik askı, medikal uygulama yöntemleriyle toparlamak mümkündür. Gerektiği takdirde dolgu veya botoks uygulamalarıyla ameliyatı desteklenerek, daha genç ve doğal bir görünüm kazandırılabilir.

