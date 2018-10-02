SIKI BİR KARIN İÇİN YAPMAN GEREKEN EGZERSİZLER





Sıkı karın kasları için yapabileceğin egzersizler hangileri?

Okurumuz soruyor: “Sıkı bir karın için tek yol mekik mi? Boyun düzleşmem olduğundan mekikte zorlanıyorum, farklı bir teknik uygulayabilir miyim?”

Boyun düzleşmesi son dönemlerde özellikle gençlerde sık görülen omurga rahatsızlıklarından biri. Dikkat edilmezse ileriki aşamada boyun fıtığına dönebilme ihtimali yüksek. Kaslarda gerginlik, baş ve boyun fonksiyonlarında bozukluk gibi kalıcı durumlara yol açabilir. Bu bölgeye negatif etki yapabilecek egzersizleri uygun bir şekilde değiştirmelisin. Mekik, karın kaslarının sıkılaşması için tek yol değil. Ayakta yapılabilen, aletli ya da aletsiz uygulanabilen karın egzersizlerine yönel: Standing pike crunch, waist cincher ball diagonal pass gibi. Bu hareketler boyun bölgesine minimum yük bindirir ve karın kaslarını sıkılaştırır. Sana uygun egzersiz programlarını bir eğitmen gözetiminde yapman, hem daha sağlıklı hem de daha etkili olacaktır.

– Profesyonel Koç, Atlet Koçu ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı Kemal Uysal

