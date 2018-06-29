ŞIK GİYİN, YARATICI OL



Şık giyinmenin sana faydası ne olabilir?

Artık ofislerdeki kıyafet yönetmelikleri hiç olmadığı kadar rahat. Ancak Columbia Üniversitesi’nin yakın zamandaki çalışmalarına göre jean yerine daha resmi giysiler giydiğimizde, büyük fikirler ortaya çıkarmakta ve yürütmekte daha iyiyiz. Teknik konuşmak gerekirse, uzmanlar buna “soyut bilişsel süreç” diyor. Araştırmacılar blazer ceket ve dar kumaş pantolonların seni konfor alanından çıkmaya zorladığını, bunun da sıra dışı fikirler ortaya atmana yardımcı olduğunu tahmin ediyor. Stil Koçu Nicole Russo, yaratıcılık gerektiren büyük bir projen olduğunda topuklu ayakkabı ve sigaret pantolon giymeni tavsiye ediyor.

