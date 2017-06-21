SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA 6 ETKİLİ ÖNERİ





Sigarayı bırakanlar sağlıklarındaki iyileşmeyi görmenin mutluluğunu yaşamalarına karşın sigarayı bıraktıktan sonra iştahlarının açılmasından ve kilo almaktan endişe ediyor.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili “Sigarayı bırakan kişilerde en sık karşılaşılan problemlerden biri kilo alımı. Araştırmalara göre, sigarayı bırakanlar ortalama 2-5 kilo alıyor. Sigaranın içindeki 5 bin zararlı maddeden biri olan nikotinin biyokimyasal etkisi çok güçlü; bu nedenle iştahı baskılıyor ve sigara içenler sigara içmeyenlere göre daha az iştahlı oluyor” diyor. Özellikle sigaraya psikolojik bağımlılığı olanlarda sigarayı bıraktıktan sonra aşırı yeme isteği olduğunu, yüksek kalorili besinlere eğilimin arttığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, kilo alımına karşı 6 önlemi anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

• Lokmanı çok çiğne

Sigarayı bırakan kişilerde tat ve koku alma duyusu iyileşiyor. Böylece yemeklerden keyif alınmaya başlanıyor, haliyle yeme isteği de artıyor. Bunun önüne geçmek için yemekleri yavaş tüketerek her lokmanın keyfini çıkar ve lokmanı çok çiğne. Çünkü hızlı yemek de alınan kalori miktarını artırıyor. Porsiyon büyüklüklerini azaltarak, ana yemeklerde küçük, salatalarda büyük kase ve tabak kullanarak da kilo alımının önüne geçebilirsin.

• Tatlı yerine kuruyemiş tüket

Sana sigarayı hatırlatan yiyeceklerden vazgeç. Örneğin, çay ve kahve size sigarayı çağrıştırıyorsa, onun yerine aşırıya kaçmamak kaydıyla yeşil çay, kuşburnu, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edebilirsin. Evde veya işyerinde enerji yoğunluğu yüksek besinler bulundurma. Diyabet hastası değilsen, aşırı tatlı isteğin olduğunda çikolata, pasta yerine şeker oranı diğer meyvelere göre biraz daha yüksek olan hurma, incir, çilek, muz gibi meyveleri ölçüsüne dikkat ederek tercih edebilirsin. Kuru yemişlerde kavrulmamış olanları seçin ancak miktara dikkat et. Ara öğünlerde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği veya tuzsuz leblebi ya da 10 adet çiğ badem veya fındık veya 3 tam ceviz miktarını aşma.

• Su tüketiminizi artır

Sigara içen kişilerin vücudunda toksik madde birikimi yükseliyor. Bunların atılabilmesi için su en iyi kaynak. Gün içerisinde içeceğin suyun, sindirim sisteminizin rahat çalışması ve beraberinde ağırlık kaybın için kolaylaştırıcı olacağını unutma; bu nedenle her gün en az 8-10 su bardağı su iç. Sıvı alımının karşılanmasında ayran, cacık, ıhlamur, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edebilirsin.

• Posa tüketimini artır

Posalı yiyeceklere daha çok yer ver. Tam tahıllı ve kepekli ürünleri tercih et. Posadan oldukça zengin ıspanak, semizotu, kabak, pazı gibi sebzelerle, elma, armut, kayısı, şeftali, erik gibi meyveleri tüketmeye özen göster. Kurubaklagiller hem bitkisel protein hem de çok iyi bir posa kaynağı olduğundan haftada en az 1 kez sofralarınızda yer ver. Kefir, yoğurt gibi bağırsak dostu probiyotik bakteri içeren besin tüketimini arttır. Böylece hem sigarayı bırakan kişilerde en sık rastlanan kabızlığa karşı önlem almış hem de kilo kontrolünü sağlamış olacaksın.

• Mutlaka hareket et

Kendine zaman ayır ve günlük hareketini artır. Her gün en az yarım saat tempolu ve düzenli yürü. Sabah kahvaltıdan önce 15 dakika boyunca karın kaslarının çalışmasını sağla. Böylece kilo almaya karşı çok önemli bir kazanım elde etmiş olursun.

• Mevsim sebzesi olan semizotu tüket

Sigara içenlerde kalsiyum, demir ve D vitamini eksikliğinin daha fazla görüldüğünü belirten Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili “Yaz aylarında güneşten doğru saatlerde bol bol faydalanmak, süt ve süt ürünleri tüketmek, yeterince balık tüketilememesi halinde diyetisyen önerisi ile gerekirse omega-3 takviyesi almak önemli. C vitamini sigaranın bıraktığı hasarı gidermede önemli rol oynar. C vitaminden zengin çilek, kivi, nar, greyfurt gibi meyvelerle biber, brokoli, ıspanak ve özellikle mevsim sebzesi olan semizotu gibi yeşil yapraklı besinler tüketmek de hem toksin atımı hem de kilo alımını önlemek açısından faydalı” diyor.

