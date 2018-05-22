SICAKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN…



Sıcakların üstesinden hepsi birbirinden leziz bu besinlerle gelebilirsin.

Demir açısından zengin olan ıspanak, günlük lif alımının yüzde 20’sini karşılıyor. Aynı zamanda C ve E gibi bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler bakımından zengin; kalsiyum, magnezyum, çinko ve selenyum gibi minerallerle dolu. Atletik performansını artırmak için bile harika. Egzersiz öncesi smoothie’ye eklemek için mükemmel bir yeşil gibi görünüyor!

Karpuz

Karpuz olmadan, yaz olmaz! Sadece soğuk ve ferahlatıcı değil, aynı zamanda düşük kalorili ve hidrasyon seviyesi açısından da zengin olan mükemmel bir atıştırmalık. Bu sıcak günlerde, karpuzu elinizin altından eksik etme. Göz sağlığına katkıda bulunuyor ve A vitaminin yararlarıyla enflamasyonu azaltıyor. Çok yönlü bir yaz meyvesi olduğunu da hatırlatalım; ızgara yapabilir, salatalarında kullanabilir, taze taze yiyebilir veya protein smoothie’lerine ekleyebilirsin.

Yaban Mersini

Nihai beyin güçlendirici olan yaban mersini, günlük olarak alınması gereken K vitamininin yüzde 36’sını karşılıyor ve yaşlanma karşıtı resveratrol ile dolu. Bu antioksidan açısından zengin ve haliyle cildini çin de harika olan meyve, oksidatif stresin neden olduğu zararı azaltmaya yardımcı olur ve bir nevi ‘sonsuza dek genç’ hissini yaşamanı sağlar. Kan şekerini yükseltmeden gerekli vitaminleri almanızı sağlayan düşük glisemik bir meyve olarak bilinir. Dahası, araştırmalar bu sihirli besinin göbek yağlanmasını da azalttığını gösteriyor.

Limon

İster karpuza sık, istersen de sabah çayına ekle; yeter ki limonu atlama. Vücudundaki serbest radikallerin giderilmesi adına harikadır, ki bu sayede cildin yaz boyunca ışıl ışıl ve canlı görünür. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini bakımından zengindir, sindirim sisteminde harikalar yaratır ve kilo kaybı çabalarına yardımcı olabilir.

Kolajen

Yaz ışığına kolajen desteği ver! Saçının, cildinin ve tırnaklarının kusursuz olması için ideal. Eğer bu yaz çok aktif olacaksan, eklem ve tendonlarını güçlendirmeye yardımcı olduğu için de faydalı. Kolajen; bağışıklık sistemin, ruh halin ve sindirimin gibi, bağırsak düzeninin sağlıklı olması için de yardımcı olabilir.

Salatalık

Ayurveda tıbbına göre salatalıklar, sadece en serinletici yiyecekler listesinde yer almakla kalmaz, aynı zamanda su oranı yüzde 95’e yakındır. Ekstra su içemiyorsan, hidratlaştırılmış kalabilmek için salatalıkları stok yapabilirsiniz. Ayrıca lifli olan bu masum atıştırmalıkların içeriğinde B vitamini de bulunur. Fakat faydaları bununla sınırlı değil; salatalık, enflamasyonu azaltmada mükemmel olan beyin güçlendirdici bir flavonol olan fisetin içerir.

Kuşkonmaz

Kuşkonmazı ızgaraya biraz zeytinyağı ile at; potasyum, krom ve folat bakımından zengin olan bu mucizevi besinle sağlıklı bir sindirim ve detoks yazına başla. Düşük kalorili olması ve düşük karbonhidrat içeriğiyle de kilo vermeye çalışıyorsan yanınızda olacak. 125 gram kuşkonmaz, sadece 27 kaloridir ve yaklaşık 3 gram lif içerir.



