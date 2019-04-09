Sıcak yoga deyince aklına pastırma sıcakları mı geliyor? Önyargılarını bir kenara bırakmak için öncelikle artı ve eksi yönlerine bakmaya ne dersin?

ARTILARI

Esneklik sağlar.

Isı, kasları daha esnek hâle getirir. Hareket aralıklarını artırmana ve her pozun daha derinine inmene izin verir. Kendini bir profesyonel gibi hissedersin.

Yoğundur.

Sıcaklık artınca kalbin, serin hissetmen için daha hızlı atar ve cildine daha fazla kan pompalar. Bu da daha yoğun bir kardiyo egzersizi demektir.

Stresi kontrol altına alır.

Sıcak hava, nefesine daha fazla odaklanmanı sağlar. Derin nefes aldıkça rahatlamaya başlarsın.

Akciğer kapasiteni artırır.

Sıcaklık, nefes almanı zorlaştırsa da akciğerini normalden daha fazla hava alması için eğitir. Bu da kana daha fazla oksijen girmesini ve bu oksijenin diğer organlara ulaşmasını sağlar.

Yüksek kalori yaktırır.

Kalp atış hızını artıran her hareket, daha fazla kalori yakımı ve kilo kaybı demektir.

EKSİLERİ

Bitkinlik yaratabilir.

Sıcağa dayanamıyorsan; kan basıncın düşebilir, başın dönebilir ya da miden bulanabilir.

Susuzluk yaşayabilirsin.

Yeteri kadar su içilmediği takdirde aşırı terleme nedeniyle bayılma, kusma ve kramp sorunları yaşayabilirsin.

Sakatlanabilirsin.

Kaslarının esnekliği arttığı için farkına varmadan kendini fazla zorlayabilirsin.

Sana uygun olmayabilir.

Hamileysen ya da kalp-damar rahatsızlığın varsa öncelikle doktorunla konuşman gerekir.

Kaynak: Egzersiz Fizyolojisi Uzmanı Jorianne Numbers