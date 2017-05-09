SICAK HAVALARDA NASIL BESLENMELİ?





Diyetisyen Emre Uzun, son yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı günlerde, sıcaklardan korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Beslenmemizi gözden geçirip, büyük fayda sağlayacak püf noktalar ile sıcakları daha kolay atmak mümkün oluyor.

Güneşin altında uzun süre kalmak; güneş çarpması, gıda zehirlenmeleri ve sıvı kaybının neden olduğu rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Güneş çarpmalarının yanında özellikle gıda zehirlenmeleri ve sıvı kaybına bağlı dehidratasyon görülme riski yükselmektedir. Bu yüksek sıcaklarda ofiste, dışarıda ve tatilde vakit geçirenler için yeme ve içmelerini farklı şekillerde düzenlemeleri sıcaktan korumaya yardımcı olacaktır.

Dehidrastasyon Riski…

Yaz aylarında su tüketiminin yetersiz olmasıyla birlikte öne çıkan bir risk olan dehidratasyon ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Kış aylarında 8-10 su bardağı olan su tüketimi yaz aylarında 10-12 litreye çıkmalıdır. Hatta dışarıda geçirilen vakit fazla ise su tüketiminiz 3 litreyi bulabilir.

Asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, bitki ve meyve çaylarının tercih edilmesi daha faydalı olur. Bu içecekler su ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı eder.

Halsizliği önlemek…

Sıcak havalarda yorgunluk ve bitkinliği önlemek adına az ve sık beslenmeli ve öğün atlamamalısın. Sıcak hava nedeniyle oluşan iştahsızlığın önüne geçmek ve sindirim sistemini rahatlatmak amacıyla hafif ve su oranı yüksek besinlere öncelik verilmelidir. Sofralardan salatalar, zeytinyağlı sebze yemekleri ve su içeriği yüksek meyveler eksik olmamalıdır.

Zehirlenme riski…

Açıkta satılan gıdalardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Sıcak havalar yiyeceklerin bozulma riskini arttırmaktadır. Saklanma koşullarının kötü olması bakterilerin üremesi için uygun ortam sağlamaktadır. Bunun sonucunda sindirim sisteminin bozulması ile seyredilen diğer vakalarında artışı ile sonuçlanabilmektedir.

Riskli gruplar…

Bu dönemlerde artan sıcaklıklar özellikle bebek, çocuk, yaşlı ve hamileler ile tansiyon, kalp, şeker gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerde sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sıcaklarda aşırı terleme sonucu vücuttan suyla beraber, sodyum, potasyum gibi mineraller de atıldığı için bu durum halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluklarına yol açabilmektedir.

Tansiyon problemi olanlar özellikle iyi bir protein kaynağı olan süt ve yoğurt tüketimine özen göstermelidirler. Bunun yanında hipogilisemi problemleri yaşayanlar ara öğünlerini kesinlikle atlamamalıdırlar.

Kurtarıcı besin sulu meyveler…

Karpuz ve kavun vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olurken, diğer yandan şeftali cilt sağlığını koruma görevini üstlenir. Artan terleme nedeni ile su ihtiyacı diğer mevsimlere oranla yaklaşık iki katına yani 2,5- 3 litreye ulaşır. Bunu sadece su tüketerek karşılamak zor olabilir. Bunu sağlamaya yardımcı olacak meyveler de mevcuttur. Karpuz, kavun, şeftali, üzüm gibi meyveler su ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olacaktır.

Yazın tatlısı dondurma…

Bu havalarda hamur işi tatlılar bizi rahatsız edebilir. Bunun yerine ideal tatlı dondurmadır. Hem süt içeriği ile iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı hemde sıcak havalarda içimizi ferahlatıcı bir tatlıdır.

Haftada 2-3 gün tercih edilebilecek tatlı olan dondurma, kilo aldırma korkusu olmadan tüketebilir. Tabi ki miktarı önemli. 2-3 topu aşmamaya dikkat edelim .

Nasıl Giyinmeli…

Su kaybımızı azaltmak adına kıyafet seçimi de ciddi önem arz etmektedir.

Açık renkli, pamuk ya da keten gibi kumaştan yapılmış, bol ve rahat giysiler tercih edilmeli. Sentetik kumaştan giysiler ciltten buharlaşmaya izin vermediğinden hissedilen sıcağı artırır. Daha çok terlememize neden olabilir. Dışarıda çok fazla vakit geçiriyorsak eğer geniş kenarlı şapka, şemsiye, uygun güneş gözlüğü almanın vakti geldi de geçiyordur.

Ferahlatırken metabolizmamızı hızlandıran smoothie …

1 su bardağı kefir

1/3 demet maydanoz

1/3 demet nane

1 serçe parmak zencefil

yarım limon

3 adet salatalık



