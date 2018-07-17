SICAK HAVALARDA KENDİNİ İHMAL ETME



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerleri, sağlığımızı iki kez fazla düşünmemizi gerektiriyor. Özellikle tatil dönemlerinde baş ağrısı, mide bulantısı gibi sıcaklıklarla ilgili sorunların yaşanmaması için bu önerilere kulak vermende fayda var.

Günde en az 2 litre su iç

Terleme, vücutta daha fazla su ve mineral kaybına neden olur. Bu kaybın giderilmesi için günde en az 2-2.5 litre su tüketmeye dikkat et. Mineral kaybını dengeleyebilmek için ayran, kefir, maden suyu, taze sıkılmış meyve suları, smoothie’ler veya aromalı sulardan yararlanabilir; karpuz, kavun, çilek, şeftali, kayısı ve kiraz gibi su içeriği yüksek meyveleri de tüketebilirsin.

Açıkta satılan gıdaları tüketme

Saat farkı fazla olan yerlere seyahat ediyorsan jet lag problemi yaşamamak için seyahat öncesinde yeterli uyuduğundan ve sıvı aldığından emin ol. Seyahat sırasında besin zehirlenmesi gibi sağlık problemlerini önlemek adına temizliğinden emin olmadığın yerlerde çiğ meyve ve sebze, açıkta satılan dondurma gibi besinleri tüketme. Otellerdeki açık büfeler çok cazip görünebilir. Ancak hem kilo yönetimi hem de sindirim sisteminin sağlığı için kızarmış, hamurlu, çok tuzlu ya da çok yağlı yemeklerden uzak durmalısın. Yemeklerde zeytinyağlı sebzeler, haşlama veya ızgara etler, yoğurt ve salataların yanı sıra dondurma ile sütlü ve meyveli tatlılar tercih edebilirsin.

10.00-16.00 arası güneşten korun

Herhangi bir hastalığınız varsa ya da hamileysen güneş ışınlarının yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya özen göster. Bebek ve çocukların da bu saatlerde güneş ışığına maruz kalmasına izin verme. Dışarı çıkmak zorundaysan mutlaka güneş koruyucu kullan. Egzersiz yapıyorsan sıcaklığın daha düşük olduğu sabahın erken saatlerini ya da akşamı tercih edebilirsin.

Bu belirtilere dikkat!

Yaz aylarında karşılaşılan sağlık sorunlarının en önemlilerinden biri hiç şüphesiz sıcak çarpması… Sıcak çarpmasının belirtileri arasında kuru, sıcak ve kızarmış cilt, terlemenin azalması, nefes darlığı, nöbet, nabzın hızlanması sayılabilir. Bir diğer önemli sağlık sorunu olan zehirlenme vakaları ise ishal, kusma, baş ağrısı, ağız kuruluğu, halsizlik, sıvı kaybı, hızlı nabız gibi belirtilerle ortaya çıkar. Her iki durumda da vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ya da hekime danışmak gerekir.

Yaz aylarında sıkça rastlanan kramplar ise özellikle bacak kaslarında meydana gelen ani kasılmalarla kendini belli eder. Bu durumda su tüketimini artırıp kavun, patates, kayısı gibi potasyumdan zengin besinleri tüketerek kramp oluşumunu önleyebilirsin. Su kaybının temel belirtileri ağız kuruluğu, yorgunluk ve koyu sarı renkli idrardır. Böyle bir durumda sıvı alımını artırman gerekir.

Kaynak: Sabri Ülker Vakfı

