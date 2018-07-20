SICAK HAVADA EGZERSİZ





Egzersize “sıcak hava molası” vermeyeceğine eminiz. Ancak yaz sıcağında antrenman yaparken özellikle dikkat etmen gereken şeyler var:

1- Serinlikten faydalan.

Mümkün olduğunca günün erken saatlerinde, havanın biraz daha serin olduğu zamanlarda egzersiz yap. Böyle bir seçeneğin yoksa, egzersizini serin bir spor salonunda yapmayı tercih et.

2- Su kaybı yaşama.

Sıcakta çok daha fazla terlersin ve vücutta ortalama bir ila 1,5 litre arası su kaybı olur. Egzersize başlamadan 30 dakika önce sıvı almalısın ve egzersiz esnasında verdiğin molalarda su takviyesi yapmalısın.

3- Soğumayı ihmal etme.

Antrenmandan sonra soğuma ve esneme hareketleri yapmayı unutma. Bu süreyi en az 15 dakika olarak tut ve yine sıvı takviyesi yap.

4- Sağlığına öncelik ver.

Aşırı yükleme yaptığında veya hazır olmadığında, kasların çabuk yorulur ve kramp girme riski artar. Bu gibi durumlarda egzersizi hemen sonlandırmalısın. Aynı şey şiddetli çarpıntı, bulantı, hâlsizlik veya huzursuzluk durumları için de geçerli.

Kaynak: Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran

