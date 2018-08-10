SICAK GÜNLERDE DIŞARIDA EGZERSİZ YAPMA MESELESİ





Çok sıcak günlerde dışarıda egzersiz yapman doğru mu? Yoksa spor salonuna mı gitmen gerekiyor? Bu konuya açıklık getiriyoruz.

Hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde profesyonel sporcular bile sağlığını riske atmamak adına dikkatli davranır. Örneğin egzersiz yaparken sık sık su molaları verirler. Bunun sedanter yaşam tarzı olan bireyler açısından önemi çok daha fazladır. Eğer dışarıda egzersiz yapacaksan, günün erken saatlerini veya havanın daha serin olduğu saatleri tercih etmeni öneririm. Fiziksel zorlama ile hava sıcaklığı birleşerek, daha fazla kalp atışına sebep olur. Sıcaklık, nem ve fiziksel zorlama yükseldikçe, terleme de artar. Vücuttaki sıvı kaybı sonucu, performansta düşüş ve vücutta aşırı ısınma oluşur. Dolayısıyla, sıvı dengesini egzersiz süresince korumaya çalışman gerekir. Normalden çok daha fazla sıvı kaybedeceğin için bunu yerine koymalısın. Eğer kaybettiğin sıvıyı yerine koymazsan, bu durum baygınlık gibi çok daha ciddi ve hayati olumsuzluklar yaratabilir. Antrenmanın şiddetini ve yoğunluğunu her zaman bulunduğun koşullara göre programla. Zor şartlar altında vücudunu aşırı zorlarsan sağlığına zarar verebilirsin.

Çağdaş Cemre Kılıç, Burn & Joy’un Kurucusu, Egzersiz Danışmanı

